La directora de casting de Elvis, Denise Chamian, ha revelado cómo fue que Austin Butler obtuvo el papel del Rey.

No ha pasado ni un mes del estreno de la biopic dirigida por Baz Luhrmann y la actuación de Butler ya ha asombrado a los suficientes para incluso hablar de una posible nominación al Oscar. Mucho se ha dicho de su interpretación como Elvis Presley, pero si algo es un hecho, es que ese papel estaba destinado para él.

En una reciente entrevista con Variety, Chamian compartió nuevos detalles del casting del ex actor de Nickelodeon, incluyendo los puntos que involucran a Harry Styles y Miles Teller. “Yo me di cuenta que él tenía algo muy especial que otras personas no. Es su forma de mirar a la cámara. Él conoce la cámara y deja que ella lo capture, y eso es realmente cautivador”, explicó sobre las primeras veces que se encontró con Butler en otros castings.

“Cuando comencé a elegir a ‘Elvis’, Baz quiso hacer una búsqueda mundial. Recorrimos todo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Incluso fuimos a Londres. Hicimos castings abiertos en línea e incluso miramos a los imitadores de Elvis, pero desde un inicio, había algo en Austin que me recordaba un poco a Elvis”, continuó Denise Chamian.

Y agregó: “Sabía que podía cantar, pero no sabía qué tan bien. Su agente me dijo eso. Cuando me senté con Baz, él sabía que había ciertas personas a las que él quería evaluar. Tenía a Ansel Elgort y Miles Teller. Había un grupo de chicos a los que le estaba dando vueltas. Más tarde agregó a Harry Styles a eso”.

Yo tenía una lista con mis opciones. Cuando llegamos a Austin, le dije ‘este es tu Elvis’, y Baz solo me miró. Es una declaración bastante grande para hacer. Poco tiempo después, hice que Austin grabara una cinta y eso inició el proceso de que Baz se reuniera con él, hiciera un taller en Nueva York y lo probamos junto con otros actores”, concluyó.

Recuerda que Elvis ya se encuentra en las salas de cine.

Foto de portada tomada del Instagram del actor.