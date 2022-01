El mágico influjo de esta pequeña elfa noruega va en crecimiento exponencial… y los asistentes al Festival Capital pudieron atestiguarlo; ahora esparcen la idea de que Aurora es una artista extraordinaria y les cabe toda la razón.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aurora tiene un toque especial para enriquecer al pop y hacerlo misterioso, por eso es que emociona la cercanía con su nuevo y esperado álbum The Gods We Can Touch, que llegará el 21 de enero -ya estamos muy cerca.

Mientras tanto ha soltado dos temas que vendrán en el disco -editado por Glassnote Records- y de las que ha hablado un poco. De “Everything Matters”, en la que colabora la francesa, Pomme comentó: “Es una historia muy extraña. Una historia que me gustaría que descifrara la gente por su cuenta. Contacté a Pomme para que escribiera el final por mí. Y es hermoso. Sensual”.

Pero también Aurora se refirió a una especia de mística doméstica en la misma pieza: “A menudo siento que este mundo está intentando que me enfoque en todos estos grandes milagros. Y de alguna manera siento me hace perderme de los pequeños. Y eso es triste. Porque los milagros pequeños ocurren todo el tiempo. A veces en varias ocasiones al día. Y quiero verlos todos. Porque todo importa”.

Mientras que de “A Dangerous Thing” dijo: “Hay mucha belleza en este mundo. Y hay también mucha fealdad. Me sorprendí de aprender que lo seguido que lo feo se disfraza de belleza. Lo frecuente que el veneno se disfraza de vino. Y la vida se disfraza de muerte”.

Es así como ya conocemos que The Gods We Can Touch se conformará con 15 canciones y que su trasfondo es acerca de la vergüenza, el deseo y la mortalidad; todo visto a través del prisma narrativo de la mitología griega.

Es por ello que en “A Dangerous Thing” quien habla es Peitho, la personificación de la seducción y la persuasión, mientras que en “Everything Matters,” cede el protagonismo a Atlas, dios de la resistencia. Lo dicho, Aurora no es una artista cualquiera… su música es deliciosa, pero tiene ideas muy interesantes en su interior.

Todo el proyecto de The Gods We Can Touch se estrenará a nivel mundial con una puesta en escena titulada A Touch Of The Divine, The Experience, que será transmitida a nivel global en vivo a través de la plataforma Moment House (apoyada por Intel-Evo).

Aurora ha resumido muy bien de lo que se va a tratar el concierto: “Va a ser algo muy puro y maravilloso. Estoy entusiasmada de mostrarle a mis guerreros el universo que nos trae el álbum. Un pequeño toque de lo divino”.

También te puede interesar: Beirut repasará su carrera en Artifacts y adelanta “Fyodor Dormant”