Escandinavia es una región geográfica con un pasado lleno de mitología y sagas heroicas, tierra vikinga, al fin y al cabo. Ese pensamiento mágico sigue existiendo, pero alterna con un desarrollo social y tecnológico que le da un sentido de avanzado refinamiento. Noruega es parte de ello y es el país en el que nació Aurora Aksnes, conocido profesionalmente sólo como Aurora.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Nacida en Stavanger en septiembre de 1996, a sus 25 años, Aurora es una artista en pleno ascenso creativo y que va ampliando el reconocimiento internacional. Técnicamente, posee una voz educada y de amplio rango de la que suele mostrar sus cualidades en canciones que básicamente se insertan en el pop electrónico.

Aurora recurre a elementos extraídos del folk regional y su imagen es la de una especie de hada -enfatizada por su baja estatura- que tiene una energía frenética y se torna volcánica sobre un escenario. Su primer álbum, All My Demons Greeting Me as a Friend, se editó apenas en 2016, y prosiguió con el proyecto de A Different Kind of Human (Step 2) (2019), que incluyó algunos temas previos hasta alcanzar su forma final.

La artista inventó un idioma propio para cantar en algunos de sus temas y en directo aprovecha al máximo sus desplantes histriónicos que suelen conducir al público hacia una especie de trance. En ciertos momentos reconocemos en ella la inspiración de Bjork, pero mayor cercanía hacia lo que hace Lorde -ella se encuentra en un gozoso punto medio-.

Aurora no ha parado de editar cosas; durante este año lanzó los sencillos “Cure for me” -más propio para el dancefloor- y “Giving in to the love” -un tanto evocativa-, además de trabajar en la música de la película Wolfwalkers, en compañía de Bruno Coulais y Kila.

Alrededor de ella se ha creado un círculo de fans incondicionales dispersos por el mundo y que se hacen llamar “Warriors and Weirdos”; a todos ellos les encantan las referencias fantásticas en los temas de Aurora, pero también que se refiera a la naturaleza -al océano, a la luna, a la noche-. Hay una poética muy natural en sus composiciones y un compromiso muy evidente para con el mundo de hoy, ciertamente temáticas muy millennials, que ella toca con mucha inteligencia.

Aurora llega al Festival Capital 2021 en pleno crecimiento artístico. Es una propuesta emanada del presente más urgente y se trata de uno de los actos que no conviene perderse el domingo 21 de noviembre, ya que con seguridad habrá de desparramar magia musical; ella conoce los trucos y conjuros requeridos.

