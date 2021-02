AURORA ha publicado un nuevo EP y anuncio un concierto por livstream con motivo del sexto aniversario del lanzamiento de su sencillo “Runaway“.

Este sencillo, “Runaway” se desprende del aclamado disco debut de la cantante oriunda de noruega llamado All My Demons Greeting Me As A Friend, del cual dicho sencillo que está de aniversario está por llegar a las 100 millones de reproducciones en Spotify.

Hoy, (4 de febrero) AURORA publicó el EP For The Humans Who Take Long Walks In The Forest, uno de los primeros EP‘s cuidadosamente trabajados que se irán publicando dentro de un catalogo de colección por los festejos de “Runaway“.

De igual forma, para continuar con la celebración por los 6 años del lanzamiento del sencillo AURORA tendrá un concierto en línea el día de hoy (4 de febrero) a través de su canal de Youtube, donde la cantante ofrecerá un muy intimo concierto para todos sus seguidores a las 4:00 PM.

En octubre, AURORA se convirtió en el último artista en unirse a la iniciativa Clean Sounds, a cual une a a artistas para realizar sets sorpresa para voluntarios que limpian plástico y otro tipo de contaminantes en entornos naturales.

Crédito foto de portada: Instagram AURORA