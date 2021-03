Audn y Sólstafir son dos bandas islandesas que han marcado el territorio del metal con música creada desde un mundo extremo. Hoy, el pequeño país ubicado a un costado del Polo Norte es noticia por una erupción volcánica que, si bien no pone en peligro a casi nadie, se ha vuelto una especie de atracción turística. En cuanto a la música, sus representantes más populares son Björk y Sigur Rós; pero, escondida entre el hielo y los saunas, hay una vibrante escena metalera, tanto así que se le considera el tercer país europeo con más bandas extremas per cápita.

TXT:: Luis Jasso

La isla cuenta apenas con poco más de 357 mil habitantes, pero eso no ha sido obstáculo para que bandas como Audn y Sólstafir lograran diversas nominaciones en los Icelandic Music Awards de este año. Los primeros, con tres discos larga duración en su haber están nominados en las categorías de Mejor disco de rock y Mejor canción rock del año; los segundos están contemplados como Mejor disco de rock.

Audn ha establecido su nombre a nivel mundial gracias a su black metal atmosférico. Su disco más reciente es Vökudraumsins fangi, y se refiere a un estado de delirio perpetuo, a la creencia en una realidad manufacturada. Por su parte, Sólstafir, banda que evolucionó del viking metal al post rock, mantiene su tradición de cantar la mayoría de sus temas en islandés, lo cual nunca ha sido un problema para que el escucha se identifique con las emociones que transpira la música.

Si bien se trata de un reconocimiento local, esto muestra que hablamos de un país con una salud artística envidiable. No olvidemos que las premiaciones en México suelen ser motivo de burla y rencores, y las metaleras aún más, razón por la cual nuestra escena no logra establecerse con solidez fuera del país. Finalmente, el éxito de Sólstafir deja ver que el idioma no es problema cuando lo que se hace tiene calidad.