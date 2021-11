En pleno marco de Halloween, Donald Glover nos dio una enorme sorpresa al liberar el primer avance de la nueva temporada de Atlanta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Glover publicó “feliz Halloween” junto con un enlace a gilga.com, al cual sólo se puede acceder si la hora del sistema del dispositivo está configurado entre las ocho de la noche y las tres de la mañana.

El sitio te lleva directamente a un teaser de la tercera temporada de Atlanta, en el que nos encontramos con tomas de una habitación destrozada, un callejón, un letrero de salida de emergencia en húngaro y Paper Boi sentado en una mesa, mientras suena “It’s after the end of the world” de Sun Ra.

Además, el breve videoclip también afirma que la nueva temporada se estrenará en 2022, aunque aún no se anuncia exactamente qué día. Pero, tomando en cuenta la larga espera y trabas que se han tenido, es bueno saber que ya está cada vez más cerca.

Luego de las diversas postergaciones que sufrió por la pandemia de COVID-19, hace un par de meses la tercera entrega de Atlanta por fin inició sus filmaciones en Europa. A la par que, según reveló John Landgraf, comenzaron con la producción de la cuarta.

Esperamos pronto tener nuevas actualizaciones al respecto.

Foto de portada tomada de YouTube.