Astrid Hadad en el Chopo

Astrid Hadad regresa al Chopo con un concierto lleno de humor y diversión, Fiesta Cabaretera, es un espectáculo que busca levantar el ánimo en un contexto donde la violencia ensombrece la realidad. El humor es un acto de resistencia para no perder la alegría y seguir luchando.

En esta fiesta popular interpretará canciones emblemáticas de su repertorio como “Babalu”, así como las más recientes que presentó su último show como “Lo que puede el dinero”. Astrid Hadad entrelaza temas populares con influencia balcánica, ranchera y rumba que dan como resultado grandes ritmos.

Hadad ha contribuido a la diversidad de propuestas musicales y plásticas del Museo del Chopo: desde sus conciertos en 1995, acompañada de Los Tarzanes; su emblemática participación en los festejos del centenario del edificio del museo en 2003, hasta la exposición “Por mi espíritu hablarán mis trajes” realizada en 2012. La presencia de Astrid Hadad ha formado parte de la historia del museo.



Fiesta Cabaretera de Astrid Hadad se llevara a cabo el sábado 23 de agosto a las 19:00 hrs en el Museo del Chopo, Enrique González Martínez no. 10, Sta. María La Rivera, CDMX.