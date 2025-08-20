Revista Marvin

Astrid Hadad en el Chopo

Como parte de las actividades del 50 aniversario del Museo Universitario del Chopo llega un concierto conmemorativo que lleva por nombre Fiesta Cabaretera.

Astrid Hadad regresa al Chopo con un concierto lleno de humor y diversión, Fiesta Cabaretera, es un espectáculo que busca levantar el ánimo en un contexto donde la violencia ensombrece la realidad. El humor es un acto de resistencia para no perder la alegría y seguir luchando.

En esta fiesta popular interpretará canciones emblemáticas de su repertorio como “Babalu”, así como las más recientes que presentó su último show como “Lo que puede el dinero”. Astrid Hadad entrelaza temas populares con influencia balcánica, ranchera y rumba que dan como resultado grandes ritmos.

Hadad ha contribuido a la diversidad de propuestas musicales y plásticas del Museo del Chopo: desde sus conciertos en 1995, acompañada de Los Tarzanes; su emblemática participación en los festejos del centenario del edificio del museo en 2003, hasta la exposición “Por mi espíritu hablarán mis trajes” realizada en 2012. La presencia de Astrid Hadad ha formado parte de la historia del museo.

Fiesta Cabaretera de Astrid Hadad se llevara a cabo el sábado 23 de agosto a las 19:00 hrs en el Museo del Chopo, Enrique González Martínez no. 10, Sta. María La Rivera, CDMX.

Hadad Astrid Chop 53

Hadadarbol
Flyer Hadad Chopo Fiesta Cabaretera
Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

