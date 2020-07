Uno de los grupos más transgresores del global beat en Londres, está por lanzar un disco, por eso platiqué con el guitarrista de Asian Dub Foundation sobre sus planes.

Esta banda nació en 1993 en unos talleres de tecnología musical para jóvenes asiáticos con base en la Londres Community Music, ha sido una fuerte influencia para too el mundo debido a su mezcla de jungle y drum and bass, con sonidos basados en los orígenes hindúes de sus fundadores, mezclando el raggamuffin y letras de protesta, hoy día son un referente, y no se cansan de luchar por la libertad, el abrir fronteras y en contra de la desigualdad social.

Al momento tenemos tres sencillos ya afuera de Access Denied, que saldrá el 18 de septiembre, mientras ve calentando motores con esta entrevista que le hice a Steve Chandra Savale, conocido entre cuates como “Chandrasonic”, quien ha sido miembro fundador y guitarrista de Asian Dub Foundation por más de 27 años.

-Cuando se trata de preparar un material nuevo ¿Asian Dub Foundation tienen un sistema, o proceso, para trabajar en nuevas canciones o aterrizar un disco?

Es un buena pregunta, porque sabes, no estoy 100% seguro de la respuesta. Lo que pasa es que todos trabajamos en ideas por separado, y eventualmente nos juntamos y comenzamos a poner orden, en un inicio es un gran desorden, pero poco a poco vamos desenmarañando para dar forma.

Así que tiene una amplitud muy grande, pero al final todo se relaciona entre sí de manera conceptual, y eso no fue necesariamente una intención, pero realmente ha tomado ese tipo de forma. Quiero decir, el título Access Denied (Acceso Denegado), y no sé ya viste la portada, que que hace completo sentido.

Es como cuando sabes que no se te permite entrar a un país, parece que de eso tratan unas cuatro o cinco canciones. Abordar el tema de la inmigración en la identidad, de eso habla el disco, pero no fue intencional hacerlo así.

-Ya que estamos tocando el tema, háblame más del concepto del disco y de este hilo conductor entre las canciones, que es la migración.

No se trata solo de inmigración. Se trata de una negación general de acceso, acceso a los recursos. Por ejemplo la canción principal “Access Denied” habla de la falta de acceso al agua, especialmente si eres originario de Bangladesh. Las experiencias personales nos hicieron hilar estos conceptos, y dar vida a estas canciones.

También una parte es la experiencia personal de estar en Gran Bretaña, y la otra es el tipo de experiencia que viven las organizaciones, por ejemplo, las auto organizaciones de inmigrantes y refugiados que atraviesan tiempos realmente difíciles. Sabes, muchas de las canciones fueron viendo la luz en el mismo tipo de espíritu de los tiempos que vivimos en general, supongo, pero no fue intencional.

-Y ahora platícame del concepto de la portada ¿ya tenían el hilo conductor del disco y luego, cómo nació?

Es realmente fabuloso cuando obtienes un concepto simple que parece simbolizar todo el concepto, enfocarlo, pasa lo mismo que con la música. Tener algo simple puede resumir las cosas mejor a complicarte la vida.

Así que le apostamos a las fotografías, como si fueran pasaportes y poner un sello de acceso denegado, también como una advertencia de “Ojo a estos no los dejen entrar al país”.

-Pasando a las canciones del disco ¿cómo nace la idea de “Can’t Pay, Won’t Pay”?

La idea parece ser que viene con el gusto por la justicia, una justicia que no es real, es como cuando en la caída de la bolsa en el 2000 el Congreso de Estados Unidos le inyectó trillones de dólares a las corporaciones, pero la gente como tú y yo no tuvimos nada de ayuda.

Aunque en realidad la canción está basada en una obra del escritor italiano Darío Fo, que hablaba de esa farsa, pero estamos volviendo a vivir eso una vez más.

Además ahora en Londres hay una campaña llamada así “Can’t Pay, Won’t Pay” (Si no puedes pagar, no pagues) que se trata de ponerle un alto a los caseros que están echando a la calle a la gente que no tiene dinero para la renta, y están echando a la gente en plena crisis por el covid-19.

-¿Cómo seleccionaron los tres sencillos que ya pudimos escuchar, como adelanto del álbum?

No lo tengo muy claro, porque no es como que hagamos un comité para seleccionarlos.

Pero pensándolo bien, creo que los elegimos en cuestión de la importancia de los videoclips en estos momentos, así que nos planteamos ¿cómo podemos hacer un video ahora?, de las primeras 2 canciones (“Can’t Pay, Won’t Pay” y “Stealing the Future“), los videos fueron con nosotros tocando en vivo, creo que lo hicimos bien. Luce como si la música fuera bastante experimental de alguna manera, y de otra que llevamos toda una vida haciendo esto.

Pero la neta es que estamos hechos la antigüita, así que no hay bailarinas, ni una gran producción, tenemos corazón y estómago, así que actuamos con la cabeza fría, sin demasiados visuales, ni más nada, solo nostros.

Pero para el tercero, para “Swarm” la cosa cambia. Esa canción no se suponía que fuera ser un sencillo, pero estoy muy contento con la decisión final, lo que sucedió fue que la disquera nos pidió que teníamos que lanzar algo durante los meses de encierro, pero con todo esto, era casi imposible, incluso en Londres era ilegal que nos juntáramos toda la banda en el mismo cuarto.

Así que salimos con un dron al acantilado de Ramsgate, que es justo el pueblo donde vivo, y grabamos al lado del mar, ya este material se mezcló con montaje de parvadas, quizá jamás pensé que podríamos hacer un video sin que yo estuviera ahí, pero hicimos un video con una sola persona a cuadro y quedó fabuloso gracias a el encierro que provocó el coronavirus, así que estoy muy contento con este video resultado de la pandemia.

El sencillo “Swarm” es otro punto de vista de la inmigración y las fronteras que recuerda el movimiento del “Éxodo” de Marley. El ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron, llamó a los inmigrantes de Siria un “enjambre” (En inglés swarm). Estaba destinado a ser un insulto despectivo y deshumanizante. Pero aquí, Asian Dub Foundation le da la vuelta al insulto. En la naturaleza, un enjambre es una exhibición increíble de inteligencia colectiva, que simboliza el poder de una acción unificada que permite que un enjambre de abejas actúe “diez veces más rápido que la velocidad del pensamiento”. Somos el enjambre, y “la historia dicta que tomaremos lo que es nuestro”.

-Hablando de drones y las facilidades que nos da la tecnología hoy en día, parece que en muy poco tiempo cambiaron nuestros hábitos, y nuestro estilo de vida por el uso de la tecnología, hoy todos tenemos un teléfono inteligente, hay drones y cámaras por todos lados, pero son usados para vigilarnos y lanzarnos campañas publicitarias, mientras que el mundo sigue teniendo los mismos problemas como el racismo, el clasismo y la pobreza ¿cuál es el punto de vista de Asian Dub Foundation acerca de esto?

Es una pregunta que nunca me habían hecho, y eso es asombroso, la banda viene del 93-94, en una época en la que ni siquiera pensabas que vendrían los teléfonos inteligentes, así que hemos estado caminando por un camino desconocido, pero a la par la banda siempre ha estado muy interesada en la tecnología y la hemos aplicado (recordemos que se les apoda “Los guerreros midi del siglo XXI”).

Así que es interesante, estoy tratando de recordar cómo era el mundo cuando la gente común comenzaba a conectarse a internet, todo mundo hablaba de ello, y todo mundo tenía ideas de cómo esto iba a revolucionar nuestra vida, en primera instancia estuvieron los niños de familias adineradas que descubrieron el internet como un espacio para perder tiempo y buscar diversión, pero tiempo después los artistas al explorar este nuevo terreno encontraron un espacio de posibilidades infinitas.

Eso fue un nuevo amanecer, pintaba a que iba a hacer mejor las cosas para todos, y además parecía que podía ser muy subterráneo y anónimo. Puedo pensar en gente como Brian eno que lo usó de una forma como una nueva herramienta para llevar la experimentación, y crear nuevas formas de comunicación digital.

En verdad se abrieron muchos nuevos caminos y muchos trabajos se vieron facilitados por este mundo virtual, que fuimos descubriendo y creando, de una forma asombrosa.

Pero a la par eso no nos hizo la vida más fácil, ahora tienes que estar conectado 24 horas al día, y la facilidad de las cosas aumentó las expectativas, así que ahora estás preocupado por ser más eficiente, por ser más productivo, por trabajar más, y todo eso genera estrés, y eso deja claro que no ha hecho que la vida sea más sencilla.

Si le platicaras a una persona hace 50 años que no tendrá que ir a una cabina pública para hacer una llamada, no lo creería, si le dices que habrá más opciones que los tres canales de televisión abierta tampoco, y ahora incluso en tu teléfono puedes ver todas las películas del mundo.

Justo hice un programa de televisión para Al-Jazeera, llamado Music of Resistance, fui a Mali, ya conocía algo de la escena musical de allá, de grupos como Tinariwen, que hacen una música con guitarras impresionante.

Todo esto es en el desierto donde la llegada de los teléfonos celulares revolucionó todo, poniendo en contacto a gente que anda 500 millas en un día bajo el sol, así un líder rebelde le compró teléfonos a los twireks en Mali rompiendo las distancias.

Pero está el otro extremo, lo que hace el internet, hay una condición natural en los seres humanos. Cuando nos metemos en situaciones sociales, nos autocensuramos, ya sabes, para bien a veces, es como todo tipo de pensamientos.

Algunos de los negativos de Martin son psicópatas acerca de ti. Realmente no uso decir que estás siendo a veces puedes encajar con otros seres humanos. Todo tipo de pensamientos pasan por tu cabeza, incluso ideas psicópatas, pero las reprimes, eso es básicamente parte de la base de la civilización.

El problema con el internet es que puedes estar aislado en tu cuarto, y ser un Nazi o misógino, y al no tener la presión social, ni el sentimiento de pertenencia a un grupo, puedes libremente somper tus bloqueos y actuar de acuerdo a tus pulsiones y liberar mucho odio.

Así, tú, enojado con el mundo desde tu casa, puedes encontrar otras mil personas llenas de odio y fomentar ese sentimiento, lamentablemente por eso es que el internet está creando un resurgimiento de la derecha.

-Ahora pensando en el sendero que une al internet y a la música ¿qué te parecen los servicios de streaming actuales?

Yo prefiero sinceramente tener mi música de forma física, aunque por cuestión de espacio, no puedo tener todos mis discos conmigo, por eso he comenzado a usar las plataformas de streaming.

Un disco físico es un bien artístico, es algo hermoso, yo estuve muy feliz al ver por primera vez la edición en vinilo de Access Denied, me hace sentir muy contento y lleno de vida, saber que la gente podrá tenerlo de esta forma.

Pero hay mucha gente que piensa en hacer música solo para lanzarla en MP3, y no está mal, no tengo prejuicios en la elección de cada quien por la manera en que lanza su música.

Es increíble que con el hecho de pensar en una canción puedas tener acceso a ella, la forma de las plataformas de streaming no es el problema, el problema son los pagos a los músicos, cada vez que ha habido un cambio de formato en el consumo de la música se le ha pagado menos a los músicos, creo que podría haber un impuesto que se vaya a un fondo común para asegurar un pago a los músicos, porque ahora estás supeditado a un pago basado en la cantidad de reproducciones que tienes.

-Con la pandemia ¿cómo fue para ustedes llegar a la decisión de aplazar el lanzamiento del disco?

Bueno, fue algo muy obvio, con el encierro no podíamos maquilar, nos cerraron las fábricas, así que más que una decisión nuestra fueron las circunstancias, aunque en Japón el disco salió ya hace un par de semanas.

-¿Asian Dub Foundation tiene planes para celebrar los 20 años del disco Community Music?

Ya se nos pasó, ya estamos tarde, quizá podamos celebrar los 21 años, en lo personal no me fijo mucho en eso de las fechas, pero nos han escrito mucho de México, y todo Latinoamérica acerca del tema, y me fascina que la gente lo tenga tan presente.

-Para terminar ¿cómo crees que el mundo va a cambiar luego de que pase esta pandemia?

Es algo que yo no sé, en verdad estoy preocupado por el daño que esto ha ocasionado, no nos queda más que aceptar la nueva normalidad, y por otro lado tratar de preocuparnos menos por esto, no caer en pánico, el ser humano es una criatura muy adaptable y ahora nos toca adaptarnos a esto.

Así que esperemos un par de meses para poder buscar la versión en vinilo del nuevo disco de Asian Dub Foundation, y ojalá algún promotor pronto pueda traerlos porque ellos se mueren de ganas de regresar a México.