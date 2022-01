Aryem lanzará el próximo 4 de febrero en redes digitales el disco en vivo The birds assembly – The experience, en el cual ofrecerá completo el concierto de presentación del que fuera el segundo disco de la banda, The birds assembly, editado a principios de octubre de 2021.

TXT:: Luis Jasso

El material está inspirado en el poema “La conferencia de los pájaros”, del poeta persa Farid Ud-Din Attar (1177 D.C.), también conocido como Attar De Nishapu. La música es un viaje al centro del alma, donde la oscuridad hace su hogar, en el que se exponen una pasión sin control, emociones viscerales y sentimientos que no tienen nombre. Todo plasmado en 11 temas presentados en formato metal sinfónico. El concierto fue transmitido en versión online el 16 de octubre del año pasado.

Aryem fue fundada en el 2012 por el compositor y bajista Diego Heero Maaginen (AIAM, ex Words Unspoken). Actualmente es cuarteto junto con Karen M-dozza en la voz, Javier Díaz en la guitarra y Luis A. Echegollen (AIAM) en la batería. La banda ha editado dos álbumes: Dangerous paradise (2020) y el mencionado The birds assembly (2021); ambos han logrado muy buenas críticas en diversos medios nacionales e internacionales.

A pesar de que su carrera es más bien joven, Aryem ha tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas como Jinjer, Nervosa, Hellfreaks, Transmetal, Anima Tempo y Nuclear Chaos entre muchas más; y se ha presentado en masivos como el Festival Avándaro (50 Aniversario), Aztech Mictlán Metal Fest, Luciferum Festival y La Escena Viviente, entre otros.

Previo al lanzamiento en plataformas digitales, la banda ha compartido algunos videos. El más reciente es “Forbidden love”: una buena pieza, con una excelente base instrumental que recae perfectamente en el formato power/speed aderezada con teclados y partes orquestadas que la llevan a los terrenos del metal sinfónico. Caerá bien en los oídos de fans de bandas como Epica y Nightwish.