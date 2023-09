Hoy en día puedes hacer una canción corta, tan corta que pueden ser sólo tres segundos, o en contraparte puedes crear una canción de 50 minutos; al final eso ni importa, son tan sólo limitantes temporales. Los sencillos retratan un momento, pero los álbumes van más allá. Al final, lo que le interesa a la gente son las historias. Ya sabes, a la gente le encantan las películas, los libros. Así que lo que hicimos fue poner todo junto en una colección de canciones, canciones de diversos estilos pero que al final pueden convivir juntas en un álbum”.

Me relata Daniel Cervantes, líder de Mrs. Henry, en piso 34 del University Club en Symphony Towers. Un edificio que nos deja ver la hermosa bahía que aloja la base naval de North Island. Estamos en una convivencia en la que la banda aborda al grupo de periodistas para resolver los respectivos cuestionamientos. Los músicos se preparan desde entonces para subir al escenario y presentar su álbum Keep on rising.