El Shirota es una banda de noise rock/post-hardcore formada en Atizapán, Estado de México en 2012 por Ignacio Gómez Kurth, Mauricio Avendaño, Alonso Salamanca y Emanuel Brenes.

Su alineación actual está conformada por: – Rubén Anzaldúa (guitarra, voz) – Mauricio Avendaño (bajo, voz) – Ignacio Gómez Kurth (guitarra, voz) – Gabriel Mendoza (batería) Poco después de su fundación, la banda debutó con Chiluca No Es Satélite EP en 2013. Previo a la salida de su primer álbum Tiempos Raros (Devil In The Woods, 2020), la banda editó múltiples EP’s y sencillos como “Tarde/Temprano” y “Carreta Furacão”, en 2019 ésta última se convertiría en la canción número uno del conteo anual de Reactor 105.7, una de las estaciones de radio más importantes del rock en español en México.

Tiempos Raros le dió a la banda reseñas muy positivas por parte de medios especializados en latinoamérica y estados unidos, así como apariciones en series de televisón y videojuegos como Chivas: El Rebaño Sagrado (original de Amazon Prime) y Forza Horizon 5 (Microsoft). En 2022 el cuarteto mexicano editó su más reciente Niebla EP (Devil In The Woods). El disco destaca la participación de Alonso Salamanca (bajista original del proyecto) en Tibio ft. Alo, lado B de la edición en vinil de 7” y primera exploración de la banda hacia géneros como la música electrónica fusionados con su ya característico sonido noise rock/alternativo.