Arlo Parks finalmente dio a conocer los detalles de su álbum debut solista, el cual ha sido titulado Collapsed In Sunbeams. Y su estreno está programado para el próximo 29 de enero de 2021.

La grandiosa noticia la dio a conocer con una serie de posts en sus redes sociales. En las que además de revelar la fecha de lanzamiento y título, la cantante compartió el tracklist y el artwork de la portada. “Vertí mis lágrimas, sangre y alegría en este proyecto”, explicó.

Y agregó: “Oh por dios, no puedo creer que finalmente esto diciendo esto. Estoy llorando un poco mientras escribo esto… no puedo esperar a que lo escuchen.”

Además de que con el anuncio, Arlo Parks también liberó el sencillo “Green Eyes”, en el que, según mencionó, Clairo hace aparición. “Gracias al rey @Clairo por prestar su hermosa voz a la melodía”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

“Green Eyes” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Mientras que el álbum debut de Arlo Parks, Collapsed In Sunbeams, ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Igual el estreno del sencillo lo acompañó con un videoclip dirigido por Louis Bhose. Te lo dejamos a continuación:

Tracklist Collapsed in Sunbeams:

1. Collapsed in Sunbeams

2. Hurt

3. Too Good

4. Hope

5. Caroline

6. Black Dog

7. Green Eyes

8. Just Go

9. For Violet

10. Eugene

11. Bluish

12. Portra 400

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.