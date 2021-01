Arlo Parks, la cantante le ha hecho un cover de ensueño a la canción “VCR” de la banda The xx; este tema se publicó originalmente en el 2009 en el disco debut XX.

La artista de 20 años de edad recién escribió en su cuenta de Twitter; donde anuncio que empezaría a compartir muchas de las canciones favoritas que la han ayudado a sobrellevar el encierro por la cuarentena. Para iniciar empezó con su aclamada sección “Lo-Fi Lounge” y la abrió con el cover de “VCR“.

“El primer álbum de xx tiene este sentido específico de dulzura y romance simple”, tuiteó Arlo Parks en su cuenta al momento de publicar el video. “VCR es una de mis canciones favoritas en automático, me hace sentir libre de alguna manera”.

La artista se la ha pasado desde el 2020 compartiendo covers bajo el título de la serie “Lo-Fi Lounge”; que van desde Phoebe Bridgers y Clairo hasta Solange y Frank Ocean. La lista de reproducción completa se puede encontrar en el canal de YouTube de la cantante.

Un disco recopilatorio llamado a best of se lanzará de forma exclusiva junto con los paquetes de merchandising de su próximo álbum debut Collapsed In Sunbeams. Hablando de Collapsed In Sunbeams, dijo: “Mi álbum es una serie de viñetas y retratos íntimos que rodean mi adolescencia y las personas que la dieron forma. Tiene sus raíces en la narración y la nostalgia; quiero que se sienta tanto universal como hiperespecífica “.

Foto tomada del Instagram de Arlo Parks