Los noventa fueron una época convulsa para el metal mexicano. Había muchas bandas interesantes pero poco público, el malinchismo ya se había apoderado de la escena y el heavy metal (como subgénero) en el mundo sufría el embate del grunge, el metal alternativo, el nü metal y el cambio de paradigma general en cuanto a la industria del rock: el metal ya no era “cool” o “chido”.

TXT:: Luis Jasso

Fue la época de bandas que en su momento tuvieron algo que ofrecer pero que por diversas razones no sobrevivieron la década. Nombres como Ansia, Inquisidor, Next y Makina son referentes de esos tiempos aunque fue la década en la que la mayoría pausó; otros como Transmetal y Cenotaph se consolidaron, surgieron discos míticos de heavy como 1900, de Dashboard, y Esclavos eternos, de Raxas; pero en general, fue una época difícil. Y justo en esa década surgió Arkham.

Heavy metal de raíz ochentera, de riffs y solos, de voz limpia y la búsqueda de un concepto y un estilo. Pero ellos también en esa década tuvieron su primera separación. No había un entorno favorable para el metal mexicano y las bandas se convertían más veces de las que era normal en vehículos creativos con buen motor pero sin mantenimiento, con poco combustible y con un mercado saturado de marcas extranjeras. Aún con todo eso en contra, en 1995 Arkham grabó su demo caset Salón de la locura.

27 años más tarde se ha convertido en un CD que considerando los estándares de la época sería un larga duración. Se rescataron 4 de las seis canciones del demo: “Arkham”, “Gitana”, “Lejos de aquí” y “Campanas de la noche” y se le agregaron tres temas nuevos: “A salvo de las guerras”, “Gitana” y un tributo a Arturo Huizar con “Quiero dejar de ser”. Hay además una segunda versión de “Lejos de aquí” con la inclusión de Juan Bolaños (ex Luzbel, Barktok) y Mario Montaño (Calvaria, ex Raxas, ex Dashboard) en la voz y hay un teclado que aporta nuevos arreglos a un material que en su origen, no contaba con dicho instrumento. Además, Montaño funge como productor artístico del disco y Alan Rodríguez como ingeniero de grabación y mezcla.

Es entonces una labor de amor, una forma de dejar constancia del paso de Arkham por el mundo del metal, de traer a la vida un material que no merecía quedarse en el olvido. Enhorabuena para Arturo Niño (voz) y Jesús “Ozzy” Mora (bajo), fundadores y guerreros eternos de la banda. Disponible a partir del 16 de junio.