Ariel Pink ha demostrado en múltiples ocasiones en el pasado ser un fiel partidario de Donald Trump, incitando a la gente a votar por el y acudir a sus movimientos, sin embargo, la gota que por fin derramo el vaso fue que el cantante acudió a los disturbios que se originaron en el Capitolio la semana pasada.

El artista de 42 años viajó a D.C. con su fiel compañero musical John Maus para mostrar su apoyo a las afirmaciones infundadas de fraude electoral de Donald Trump, y el viernes, el sello de Ariel Pink, Mexican Summer, anunció que lo habían eliminado de su lista.

“Debido a eventos recientes, Mexican Summer y su personal han decidido terminar nuestra relación de trabajo con Ariel Rosenberg AKA Ariel Pink en el futuro”, publicó el sello en todas sus redes sociales el pasado 8 de enero.

El sello de Brooklyn que alberga a Cate Le Bon, Drugdealer y Jessica Pratt había lanzado el último disco de larga duración del cantante en 2017 y estaba en medio de la publicación de una serie de Ariel Archives que estaba programada para comenzar con tres proyectos el 29 de enero. Aun no está claro si Mexican Summer continuara con esos lanzamientos ya pactados o si todos los proyectos programados se eliminarán por completo.



Ariel Pink aún no ha comentado públicamente sobre las noticias de su disquera. El miércoles, después de que un usuario de Twitter publicara una foto de Instagram del cantante junto a John Maus y el documentalista pro-incel Alex Lee Moyer alardeando sobre el “buen momento” que tuvieron en el mitin, Ariel Pink respondió confirmando su apoyo a Donald Trump pero denunciando los disturbios: “No he abogado y nunca he abogado por una confrontación violenta o disturbios, debe ser mi educación en el baby boom “.

Foto tomada del Instagram de Ariel Pink