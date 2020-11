Ariana Grande y Thundercat se encargaron de presentar una nueva versión de la suave “Them Changes” en el Adult Swim Festival. La estrella de pop se unió a la presentación del músico para regalarnos una presentación más que memorable.

Sobre la presentación, Thundercat mencionó que Ariana Grande y él siempre estarán unidos a causa del amor que le tenían a Mac Miller. También mencionó que este tipo de colaboraciones son parte del proceso de sanación después de su muerte.

Thundercat fue uno de los invitados principales del Adult Swim Festival realizado de manera virtual. El músico continúa con la promoción de su último álbum It Is What It Is a pesar de la pandemia.

Ariana Grande soltó un nuevo álbum de nombre Positions hace apenas unas semanas. A nosotros siempre nos fascinará la facilidad con la que la cantante logra moverse entre el mundo del pop y la “música seria”.

A continuación la fresca presentación de “Them Changes” en el Adult Swim Festival por Thundercat y la siempre querida AG. Sí, todos extrañamos a Mac Miller pero este tipo de colaboraciones se sienten como calorcito en el pecho: