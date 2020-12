Después de muchos rumores, finalmente hoy se confirmó que Ariana Grande lanzará una nueva película en conjunto con Netflix, la cual ha sido titulada Excuse Me, I Love You.

Esta nueva producción capturará lo mejor del último tour mundial que la cantante realizó como parte de la promoción de sus discos Sweetener y Thank U, Next. Y su estreno está programado para el próximo 21 de diciembre.

La noticia la dio a conocer Ariana Grande a través de sus redes sociales compartiendo también el póster oficial de la película. “Lanzo esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido durante los últimos años”, escribió.

Y agregó: “Sé que este proyecto sólo captura lo de un tour (de todos los cientos de shows y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años… dios lol) pero sólo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida de lo que jamás había soñado.”

De igual forma la estrella pop reveló que el día de mañana llegará el tráiler oficial de Excuse Me, I Love You. Así que no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales.

Con esta nueva película, Ariana Grande cierra con broche de oro un año en el que no paró. Ya que además de haber lanzado su fragancia R.E.M., también estrenó dueto con Justin Bieber y hace apenas un mes sorprendió a sus fans con el repentino lanzamiento de Positions, su sexto álbum de estudio.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.