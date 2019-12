Ariana Grande cumplió su promesa y ahora podemos escuchar un nuevo disco en vivo de nuestra estrella pop favorita. k bye for now (swt live) es el nombre del material en directo en el que podrás escuchar todos los hits de Cat.

Las canciones en directo fueron grabadas en las fechas del Sweetener World Tour, la gira con la que Ariana Grande conquistó al mundo este 2019. k bye for now (swt live) incluye el set completo que la cantante presentó en las fechas del tour.

Así es, eso quiere decir que este material en directo incluye 32 canciones entre las que se encuentran canciones del Sweetener y thank u, next. Tranquilo, el disco en vivo también incluye las clásicas “Side to Side”, “Break Free” y “Love Me Harder”.

Se espera que Ariana Grande nos regale nueva música el próximo año y el k bye for now (swt live) nos ofrece un viaje auditivo de hora y media con el cual hacer más corta la espera. Este también puede ser un gran disco para disfrutar en la cena de fin de año.

Ya sabes, para ese lapso de tiempo en el que estás disfrutando de una copia, poniéndote al día con tus primos y esperando la cena. Como ya es costumbre, puedes escuchar el k bye for now (swt live) en todas las plataformas del universo.