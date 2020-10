El próximo 4 de diciembre la icónica banda de Glasgow, Arctic Monkeys, liberara un álbum grabado en vivo de su presentación del 2018 en el London’s Royal Albert Hall.

Este concierto busca ayudar a War Child UK, una organización de caridad que apoya a niños con daño físico y psicológico, resultado de haber sobrevivido a eventos bélicos. Este nuevo disco, grabado durante la gira del Tranquility Base Hotel & Casino, será lanzado a la venta en formato doble vinil, CD y en formato digital.

War Child UK está en grandes aprietos, actualmente, la fundación espera un déficit de 2.6 millones de euros para el año que viene a raíz de los múltiples acontecimientos globales. En palabras de la banda: “La situación que era mala en 2018 es ahora desesperada y esos niños y sus familias necesitan nuestra ayuda más que nunca”.

Arctic Monkeys lanzó en el 2018 su ultima producción de estudio, Tranquility Base Hotel & Casino: su álbum más maduro, de atractivo clásico y sublime hasta la fecha. Con este disco hicieron una gira mundial que duro hasta mediados del 2019.

¡Matt Helders de Arctic Monkeys anduvo grabando en el estudio!

La banda subió a sus redes un tráiler de aquel increíble show del 2018, al igual que el setlist completo que tocaron aquel día, si eres un gran fanático del cuarteto de Glasgow ésto te interesa.

Arctic Monkeys – Live At The Royal Albert Hall:

01 Four Out Of Five

02 Brianstorm

03 Crying Lightning

04 Do I Wanna Know?

05 Why’d You Only Call Me When You’re High?

06 505

07 One Point Perspective

08 Do Me A Favour

09 Cornerstone

10 Knee Socks

11 Arabella

12 Tranquility Base Hotel & Casino

13 She Looks Like Fun

14 From The Ritz To The Rubble

15 Pretty Visitors

16 Don’t Sit Down ’Cause I’ve Moved Your Chair

17 I Bet You Look Good on the Dancefloor

18 Star Treatment

19 The View From The Afternoon

20 R U Mine?