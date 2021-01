Architects, la banda de metalcore de Inglaterra ha estrenado una nueva canción para iniciar el año; “Dead Butterflies” la cual será parte de su próximo y noveno disco de estudio For Those That Wish To Exist.



Este ultimo lanzamiento de Architects llegó acompañado con un nuevo video oficial que nos muestra a la banda de Brighton durante un impactante concierto en streaming que tuvieron recientemente en el icónico London Royal Albert Hall.

“Dead Butterflies” es el tercer sencillo lanzado hasta este momento, siguiendo los dos últimos temas publicados el año pasado que igual serán parte de su nuevo álbum, como: “Black Lungs” que salió el mes pasado y “Animals” que salió en octubre. Estos nuevos temas le pusieron fin al silencio de la banda, ya que estuvieron inactivos desde el 2018 con su ultimo disco publicado Holly Hell.

For Those That Wish To Exist está programado para llegar el 26 de febrero, y la banda explicó previamente cómo se inspiró en la incertidumbre global que empezó en el 2020 y las amenazas inminentes que amenazan el futuro de la humanidad.

“Este álbum era yo mirando nuestra incapacidad para cambiar a una forma de vida que sostendría a la raza humana y salvaría el planeta”, explicó el guitarrista y compositor Dan Searle. “Quería mirarnos al espejo y preguntarnos qué vamos a hacer, en lugar de tratar de señalar con el dedo a los políticos. El cambio tiene que empezar a nivel personal. El mundo ha desarrollado una cultura de querer que otra persona se ocupe de ello, cuando tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Tiene que empezar ahí “.

Créditos foto de portada: Instagram Architects