A pesar de los tiempos difíciles que se están viviendo por la pandemia de COVID-19, han salido algunas buenas noticias. Esta vez viene por parte de Arcade Fire, ya que recientemente el frontman de la banda, Win Butler, reveló que ya se encuentran trabajando en un nuevo material discográfico.

A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó ayer por la noche (13 de abril) una serie de fotos de notas escritas a mano en las que explica que él y Régine Chassagne han estado escribiendo nuevas canciones durante estos últimos años. Y que la banda ya se encontraba grabando nuevo material, cuando el Coronavirus llegó.

Habíamos estado explorando muchos temas líricos y musicales que se sienten casi misteriosamente relacionados con lo que está pasando actualmente (en reatenemos una canción llamada Age Of Anxiety escrita hace un año por el amor de Dios – ha ha).

Butler continúa: “Innecesario decir que la escritura ha sido intensificada, y que el trabajado ha ido fluyendo, es desafiante como siempre y con el mismo propósito”. Después el músico le manda un mensaje a sus fans esperando que se encuentren bien.

Para la tercera y última nota, Win escribe:

De mi parte, estoy derramando mi corazón, alma y todo mi precioso tiempo en la música y grabación (no cierro las puertas a hacer presentaciones online pero parece que ya muchos tienen cubierto eso).

Finalmente, Win Butler concluye el mensaje: “Cuando escuches la música que viene (eventualmente… no pronto. Si tú no tienes la paciencia ahora, definitivamente no estás leyendo esto) sabrás que estuvimos trabajando bajo cuarentena. Les mando amor y luz.”

Apenas la semana pasada el cantante de Arcade Fire también compartió en Instagram Stories un clip de 15 segundos de música sin vocales. Que venía acompañado de la descripción: “Mi banda de rock realmente tiene un gran baterista”. Y etiquetó el Instagram oficial de la banda.

La última vez que tuvimos nueva música por parte de Win Butler y compañía fue en 2017 cuando lanzaron su álbum Everything Now. Para el que trabajaron junto con Thomas Bangalter de Daft Punk y Steve Mackey de Pulp.

Foto de portada vía Facebook Arcade Fire.