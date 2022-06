La nostalgia es una arma caliente. El eterno juego de los tiempos invita a recordar la llegada de Funeral, el álbum con el que debutó Arcade Fire y que llamó poderosamente la atención de quienes se convirtieron en fans instantáneos, incluyendo a David Bowie y David Byrne. Las vibrantes presentaciones en vivo del grupo ayudaron a catapultar su fama desde el indie canadiense hasta alcanzar las letras de mayor tamaño en los carteles de los grandes festivales. De alguna manera, la música de Arcade Fire identifica momentos claves de nuestra vida, ayuda a navegar por momentos específicos.

TXT:: Marco Patiño

Hoy, delante de una discografía que coquetea con lo impecable y después de momentos de turbulencias globales, Arcade Fire presenta WE, su sexto álbum, el cual traza la ruta hacia una aventura introspectiva que nos lleva desde lado de la ansiedad al de la esperanza plena. La nostalgia es una arma que añora de la misma manera lo mejor de los tiempos pasados mientras que intenta convencernos de la llegada de un futuro que nos confortará.

Apenas unos días antes de la plática que sostuvimos con Win Butler (WB) y Régine Chassagne (RC), pareja sentimental-creativa detrás de Arcade Fire, el grupo se había presentado en Nueva York junto a David Byrne en un concierto para la paz. Casi paralelamente, Genesis se despedía en Londres en lo que pinta como el último concierto de los legendarios del rock progresivo. Peter Gabriel, quien colabora con su voz en WE, asistió como parte del público. Estos momentos dieron pauta para iniciar nuestra conversación.

¿Cómo se siente hacer conexiones con estas grandes figuras de la música, como Peter Gabriel?

WB. Creo que la música trasciende y te permite trasgredir generaciones. Por ejemplo, el otro día escuchaba Rhapsody in blue de George Gershwin, y disfruté de una conexión profunda con esta canción que tiene cien años. Cuando conocí a David Bowie descubrí que yo escuchaba mucha de música que él atendía cuando era un adolescente. Recientemente leí que Hunky dory estuvo inspirado en el tercer álbum de Neil Young, After the gold rush, uno de mis discos favoritos, y hasta ahora hice hice la conexión.

Nunca pensarías que Bowie podría estar tan inspirado por Neil Young, y luego, una vez que escuchas ambos discos, uno tras otro, descubres cierta energía espiritual que de alguna manera se transfiere. Bowie lo dijo bastante bien: “los artistas menores toman prestado y los grandes artistas roban”. Ahí radica la esencia de la creación musical.

RC. Eso me hace pensar en diferentes animales en el bosque yendo a beber al mismo río, saciando su sed en la misma fuente. Cuando descubres que otras personas también están conectadas con algo que te gusta, suele tratarse no sólo de la conexión entre músicos, sino de descubrirse conectados con un tercer elemento. Es a través de esta dinámica que nos reconocemos.

Cuando supe que parte del nuevo disco lo grabaron en El Paso, Texas, recordé la historia de David Bowie grabando en los estudios Hansa, desde donde se podía ver el muro de Berlín. ¿Qué sintieron al estar en la frontera entre México y Estados Unidos, cerca del muro?

WB. Sí, estuvimos cerca del fin del muro fronterizo que quedó sin terminar.

RC. Se siente extraño. Me imagino que alguien llegará ahí dentro de mil años y se preguntará sobre la especie de extraña instalación que construyeron.

WB. Crecí en Texas y siento que un alto porcentaje de la cultura de Texas proviene de México, pero a los texanos le gusta fingir con frases como “Texas para siempre”. ¿Saben de dónde viene todo esto? Si miras El Paso desde un avión descubres que es la misma ciudad, aunque dividida entre dos países con un pequeño punto intermedio, con personas que van y vienen todos los días. Todo es parte de la misma economía. Todo es parte de lo mismo, todo es parte de la misma ciudad. Además, Régine y yo nos conocimos en Montreal. Estuve ahí por 15 años. Para mí las capitales de América del Norte son la Ciudad de México, Nueva York y Montreal. De cierto modo todas se hallan en el mismo lugar, en algún nivel. Pero, ya sabes, hacemos estas grandes distinciones fuera de nuestras fronteras nacionales.

La primera vez que los vi en vivo fue presentando Funeral en Coachella. Una tarde donde afloraba una energía fantástica. ¿Cómo mantener ese mismo espíritu con los años?

RC. Una idea fundamental para nosotros es que la canción es lo que nos une y que estamos aquí por ella. Así, incluso si estamos muy cansados, con poca energía, la canción nos otorga la fuerza para seguir adelante. El júbilo del público puede aparecer a la a mitad del camino, entonces nos volvemos más fuertes.

WB. Siempre me he imaginado una especie de puente que conecta a la audiencia con el intérprete, y justo a la mitad se encuentra la canción. Es ahí donde todos nos encontramos. Es algo casi visual. Es el poder de la melodía y el ritmo y todo eso, pero también se trata de lo emocional. Creo que existe una dimensión espiritual en la música.

Mi mamá toca el arpa y mis recuerdos como niño incluyen los momentos cuando ella tocaba mientras yo colocaba mi cabeza junto a la madera del instrumento, pegando mi oído a la caja armónica. Recientemente estuve en su casa y nuevamente me acerqué a su arpa y toque una cuerda; fue una experiencia muy loca porque de pronto tenía tres años de edad; pude sentir la manera en que ese sonido, literalmente, llegó hasta mi cerebro, confirmando que existe en la música algo que me gobierna desde siempre, algo que he estado buscando durante toda mi vida y que espero algún día conocer plenamente.

Crear música es su profesión, ahora que tienen un hijo me pregunto si les resulta fácil compartirle su pasión por la música, contemplando que es su forma de trabajo.

RC. Yo estaba lista para tener un hijo, para mí ha sido muy natural y fácil.

WB. Hay partes que de repente son un poco más rutinarias, como hacer entrevistas o estar en aeropuertos. He perdido la cuenta de las millas que hemos volado en los últimos años y la cantidad de compresas de hielo que tuve que ponerme en las rodillas. Es un trabajo. Pero para nosotros la música está separada del trabajo. Hay una labor creativa y existe esa dimensión espiritual que es la fuente que señalaba Régine; el manantial de donde todos tomamos de la misma agua.

Anoche veía un juego de basquetbol donde Lebron James dio un gran partido convirtiendo una cantidad de puntos que en teoría nadie de 37 años de edad podría conseguir. ¡Eso me motiva! A veces pienso que con 20 años de carrera se supondría que ya no tendríamos que ser muy buenos, pero mi objetivo radica en escribir canciones maravillosas y mantener la conexión en todos los sentidos, evitar la rutina y el exceso de confianza.

Tuvieron una gran recepción del público y la crítica especializada desde el principio de su carrera. ¿El crear música sabiendo que las expectativas de su audiencia son altas, determina de alguna manera su proceso creativo?

WB. No creo que tengamos idea del valor de algo hasta veinte años después de su aparición. Leí una reseña de Rolling Stone del Harvest moon el otro día, me hizo reír. Hablaba de que Neil Young había perdido el rumbo y lo triste que resultaba que ya no supiera hacer música como antes. No hay que tomar tan en serio esas opiniones. Lo que nos queda como músicos es ser puros en nuestra intención, no tener miedo de fallar.

RC. Sí, hay muchos ejemplos de discos que ahora son clásicos y que en su momento fueron tachados como lo peor. Creo que la clave es evitar enfocarnos en la respuesta inmediata. Para mí, si es real es suficiente.

WB. Nuestro objetivo principal es sentirnos bien creando y tocando, que nuestra música sea un fiel reflejo de lo que queremos expresar y no preocuparnos por los comentarios que surjan después. No hacemos música con la idea principal de que le guste a la gente.

Comparando con el mundo del cine, no necesito que una película sea perfecta. Sólo quiero conectar con ella; reír, llorar, sentir miedo y que me haga pensar por mucho tiempo. Mis películas favoritas incluyen algún momento que ha quedado en mi mente para toda la vida y regreso a ellas seguido, con asombro y preguntas eternas. Creo que el álbum como objeto completo ha dejado de ser importante para las nuevas generaciones; para mí resultó fundamental escuchar ciertos discos que eran autenticas invitaciones a otros mundos y que, simplemente, cambiaron mi vida.

RC. Es como leer un libro en lugar del artículo de una revista…

WB. Las novelas pueden agitar y reconectar tu cerebro. El libro correcto puede ser vital. La primera vez que leí a T.S. Eliot no volví a ser la misma persona. Cuando vi la película Brazil de Terry Gilliam y cuando escuché The bends de Radiohead sucedió lo mismo.

RC. Debemos insistir en crear y disfrutar ideas de mayor duración. No dejar correr un largo tren de pensamientos.

WB. Sí. Melodías e ideas más largas. Lo que ofrece el mundo del pop es genial, pero es como nutrirte cada vez más de pequeños bocados simplemente porque están a la mano. Es como comer pequeñas dosis de azúcar todo el tiempo cuando es bueno de vez en cuando disfrutar de un buen bistec.

¿Cómo decidieron trabajar con Terry Pastor y utilizar la técnica del aerógrafo para la fotografía de la portada?

WB. JR es un artista francés increíble y todo su trabajo está en blanco y negro, así que teníamos esta foto suya y estábamos discutiendo cómo colorearla. Mirábamos referencias y pensamos en la portada de Hunky dory y Ziggy Stardust…, de Bowie. Yo me preguntaba sobre el tipo de película que usaron para que tuvieran esa saturación de color, siempre pensé en algún tipo de cámara mágica; pero investigando descubrimos que estaba todo pintado a mano, buscamos al artista que originalmente hizo ese trabajo y descubrimos que aún estaba activo, así que le mandamos la foto por correo electrónico. Tiene un estilo que usó en los años setenta, muchas cosas de ciencia ficción y portadas de libros de novelas pulp.

RC. Y su estilo conectó muy bien con el álbum, ya que se trata sobre la idea de escapar de este mundo y cómo conforme te alejas ese ojo se convierte en un agujero negro. Quien lo ve podría pensar que lo atraviesa, que se desaparece para después volver.

WB. Es literalmente un agujero negro que absorbe la luz y golpea tu cerebro y se convierte en lo que vemos. Nos obsesionamos con esta imagen médica. Si realmente miras al ojo humano, ves lo inmensamente misterioso, complejo y hermoso que es; te das cuenta de lo poco que sabemos sobre nosotros mismos.

RC. Descubres que el agujero negro habita en ti.

Y entonces aparece WE, el título del disco…

WB. ¿Cómo dices más con el menor número de letras?, ¿Cuál es la idea más grande que puedes tener con el menor número de letras? La respuesta es WE.