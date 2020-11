Ayer (3 de noviembre) Arcade Fire hizo nuevamente aparición en un programa especial de televisión estadounidense durante el que debutaron una nueva canción.

Ya anteriormente habían anunciado su participación en dicho programa, que fue conducido por Stephen Colbert, con motivo de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sin embargo, la sorpresa la llevaron todavía más allá con el estreno de “Generation A”, canción inspirada en el ambiente que vive nuestro país vecino.

Como era de esperarse, dieron una presentación llena de energía y alegría, perfecta para calmar los nervios que carcomían a todos. “Say wait until tomorrow, cos today is always strange”, se le escuchaba cantar a Win Butler. Mientras que en los coros Régine Chassagne le ponía de su toque con su espectacular voz.

Te dejamos a continuación la gran interpretación de Arcade Fire:

“Generation A” es la primera música que Arcade Fire nos presenta desde que en 2017 lanzaron su álbum Everything Now. Hasta el momento no se sabe si este track formará parte del nuevo material discográfico que como sabemos ya están preparando.

Aunque sin importar esto, inmediatamente los fans reaccionaron en redes sociales al nuevo lanzamiento de la banda, el que, sea disco o no, al menos les dio un momento de paz durante la incertidumbre que viven por las elecciones presidenciales.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.