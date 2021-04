Arcade Fire ha estrenado una nueva canción que dura nada más y nada menos que 45 minutos, el tema fue realizado en colaboración con la aplicación Headspace, la cual ayuda a combatir la ansiedad y los problemas de sueño.

Memories of the age of anxiety es una canción instrumental bastante larga que ayudará a la gente que este en búsqueda de entrar en un estado de meditación a través de la aplicación, según un comunicado: “Ayuda desde el manejo del estrés y la ansiedad diaria hasta el sueño, la concentración y la salud de la mente y el cuerpo”.

Para lograr este tema Arcade Fire fue invitado a colaborar y ahora su creación es parte de una lista de reproducción usada por la app; el nombre de esta lista es Focus y fue administrada cuidadosamente por John Legend.

La canción es descrita como un conjunto de “vibraciones meditativas para ayudarte a concentrarte y sentirte inspirado “, esta rola solo puede ser escuchada directamente desde la aplicación; por lo que si tenias planes de empezar a meditar hoy es tu día de suerte.

Aunque no se trata de un sencillo que la banda pueda compartir en Spotify es el primer material nuevo que Arcade Fire realiza desde Generation a, sencillo que salió en noviembre de 2020. Por el momento no se sabe que traigan entre manos Win Butler y compañía.

Crédito foto de portada: Instagram Arcade Fire