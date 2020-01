Desde el último lanzamiento de los chicos de Aquihayaquihay los hemos visto bastante reflexivos en cuanto a sus letras. Ahora, con “Tiempo Perfecto” lo volvieron a hacer y nos dejaron completamente encantados.

Tu boyband favorita está de regreso y ahora vienen acompañados de un temazo como solo ellos saben hacerlos. Con una canción llena de reflexiones y experiencias de vida, es que estos chicos siguen conquistando la escena mexa acompañados de su estilo y su ritmo único.

Si no has escuchado hablar de estos chicos, seguramente has vivido debajo de una piedra los últimos años. Estos chicos la han venido rompiendo desde hace ya algunos años con su música que combina diferentes géneros creando un ritmo y fusión unico que sólo Aquihayaquihay es capaz de domar.

En esta ocasión nos presentan “Tiempo Perfecto” una canción que ellos mismos describen como. “Algunas veces tratamos de llenar vacíos emocionales tratando de compensarlo con relaciones pasajeras dejando confundida a las demás personas sin una razón más egoísta que la propia, por eso es bueno saber decir adiós”.

En el video podemos ver a los chicos preparándose para salir a romperla en el escenario, viajando en grupo por la carretera, conviviendo con sus fans o disfrutando de la playa. Un video que nos muestra una parte más personal de esta joven banda.

No hay más, déjate influenciar por el talento de estos chicos, mira el video de “Tiempo Perfecto” a continuación.