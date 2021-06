Aquaman ya tiene título oficial. El director de esta segunda entrega, James Wan, compartió a través de una foto el nombre con el que será reconocida esta segunda entrega del rey de los 7 mares.

Aquaman and the last kingdom es el título que llevará la segunda entrega de este personaje que es interpretado por Jason Momoa desde hace ya varios años. La información fue compartida por el mismo director, quien a través de una imagen publicada en su cuenta de Instagram nos dejo ver esta plantilla al fondo.

James se encontraba en una junta bastante importante para esta secuela así que fue compartiendo con los fanáticos algunos detalles, entre ellos el nombre de esta película. Por lo visto, se continuará explorando aún más todo lo que rodea a Atlantis; a pesar de haber tenido una gran introducción en la primera parte.

Ahora, con el título han salido varias teorías en internet acerca de la posible trama; comentando que podría tratarse de un nuevo resurgimiento de esta civilización y su apertura a estar en la tierra de los hombres con el fin de combinar recursos y dejar sus diferencias de lado. Aunque claro, esto traerá grandes consecuencias.

La producción de Aquaman and the last kingdom sigue en etapas muy tempranas de desarrollo, así que no se sabe cuando podría llegar a estrenarse en las salas de cine. Lo que si, es que Jason es de los pocos actores que quedan de la Justice league en el DCEU.

Crédito foto de portada: Warner bros.