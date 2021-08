James Wan compartió nuevos detalles de la tan esperada segunda parte de Aquaman, revelando que el filme de culto Planet of the vampires fue una pieza clave para su realización.

El director, conocido por tu trabajo en las películas de horror El conjuro e Insidious, regresará con su peculiar estilo al Universo de DC para dirigir Aquaman and the lost kingdom y hablando de ello, en una reciente entrevista con TotalFilm comentó lo siguiente: “Aquaman 2 está fuertemente inspirada en Planet of the vampires. Puedes sacar al chico del horror, pero nunca podrás sacar el horror del chico”.

Planet of the vampires es una película italiana de ciencia-ficción / horror lanzada en 1965 por Mario Bava, en la cual se sigue la historia de dos naves espaciales que luego de chocar en un planeta inexplorado, se encuentran con un mal extraño que posee los cadáveres de la tripulación.

Con estos detalles, James Wan ya dejó más que advertido que sus planes son llevar la siguiente película del superhéroe acuático a nuevos y oscuros terrenos. Y acerca de esto, explicó: “Bien, la primera película tomó por sorpresa a muchos ¿cierto? Y eso se debe en parte a que no estaban familiarizados con el cómic, que trata sobre este extraño mundo espeluznante”.

“La gente se sorprendió de que no tirara todas esas cosas e hiciera una película oscura y pesada. Pero no sentí que hubiera sido lo adecuado para ello. Entonces, con la segunda película, creo que será más fácil para la gente aceptar a dónde vamos porque ya he sentado las bases”, agregó.

La siguiente entrega de Aquaman tendrá de vuelta a Jason Momoa y Amber Heard como protagonistas. Además, también se han confirmado las actuaciones de Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II y Temuera Morrison.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.