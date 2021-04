Pilou Asbaek, conocido por interpretar a Euron Greyjoy en Game of thrones, se encuentra en pláticas para unirse al elenco de la nueva película de Aquaman.

De acuerdo con Deadline, fuentes cercanas aseguraron que Asbaek estaría co-protagonizando el segundo filme de Aquaman junto con Jason Momoa, aunque aún se desconoce el papel que el actor de origen danés estaría interpretando.

Ésta próxima película de DC Comics, nuevamente será dirigida y producida por James Wan en conjunto con Peter Safran. Mientras que el guión está a cargo de David Leslie Johnson-McGoldrick.

Aquaman 2 se convirtió en una de las prioridades del estudio debido a que su antecesor fue todo un éxito, logrando recaudar más de $1,14 mil millones en taquilla a nivel mundial. Y pese a que aún se desconoce la trama del filme, su estreno ya está confirmado para el 16 de diciembre de 2022.

El éxito de Pilou Asbaek ha ido en gran aumento desde su participación en la sexta temporada de la serie de HBO, Game of thrones. Hasta ahora, el actor danés ya ha formado parte de grandes producciones cinematográficas como Operación overlord, Run sweetheart run y en la película de Netflix, Outside the wire.

Foto de portada tomada del Instagram de Pilou Asbaek.