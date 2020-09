Apple Demo ha publicado el tipo de embalaje y ocultamiento del próximo Apple Watch, enviado para su prueba. Esta 6ta generación fue enviada con una funda de silicona que recordó a muchos a otro producto de la manzanita.

Con la funda de silicona, el Apple Watch luce como un iPod Nano de tercera generación y sin ella asimila mucho al diseño cuadrado del Nano de sexta generación, lo que es curioso ya que cuando este estaba en su apogeo, los usuarios solían llevarlo con una correa en la muñeca para usarlo como un reloj.

Este prototipo de Apple Watch llegó con una caja y estuche de seguridad a juego, que se utilizó para ocultar el diseño durante su transportación antes de ser liberado oficialmente, lo que hace que se vea similar a un iPod Nano.

Así que si, Apple no se toma nada a la ligera.

