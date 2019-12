Apple TV+ acaba de estrenar una nueva colaboración de Matt Berninger con los Helpsters. El increíble líder de The National se encargó de echarse un palomazo con los protagonistas del show para niños y no querrás perdértelo.

Todo esto para promocionar Helpsters, el nuevo show exclusivo de la plataforma de streaming de Apple. Los protagonistas de este programa para niños son de felpa y fueron creados por el equipo detrás de Sesame Street.

En esta nueva aventura, Matt Berninger se puso a rapear en un colorido video en el que el vocalista de de The National nos cuenta por qué las palabras largas son increíbles. Somos muy fans la verdad.

Todo esto quedó capturado en un nuevo video que seguro te hará recomendarle a tus sobrinos este nuevo show. Ya te vimos embarcado pagándoles el Apple TV+ para que puedan disfrutar del show de nuestro favorito Matt Berninger.

Te dejamos con “The Long Word Song“, la colaboración de Matt Berninger de The National con los Helpsters. ¿Estás listo? Llama a todos los pequeños a tu alrededor, no querrás que se pierdan esta experiencia. Dale play: