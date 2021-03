Centroamérica siempre ha tenido una manera muy específica de entender el metal extremo. Suele ser más crudo y directo que lo que se encuentra en el mercado proveniente de Europa y Estados Unidos, por ejemplo; y además posee credibilidad: habla de miseria y sufrimiento, pues es creado por gente que vive en lugares donde esas circunstancias son palpables.

TXT:: Luis Jasso

El Salvador es la casa de Apes Of God, quinteto de death / thrash que acaba de estrenar el video con letra del tema “Emergidos del odio y rencor”, tomado del que será su segundo larga duración, En el recinto de la tempestad.

El disco estará disponible en CD edición limitada a 300 copias a cargo del sello Death In Pieces, aunque también habrá 100 copias en casete vía Deathrockersorrow Records y Morbid Skull Records. En su reseña, el sitio No Clean Singing escribió sobre el sencillo que sus “acordes se vuelven desoladores y quejumbrosos, pero la canción siempre regresa al salvajemente jubiloso riff principal, que no hace más que clavar su garras más y más profundo en la cabeza del escucha, de la mano de una voz corrosiva y lunática. El resultado es muy excitante”.

El disco estará disponible a partir del 30 de abril y está dedicado a la memoria del ex cantante César Canales, quien fue asesinado en el escenario en un concierto de Apes of God (alguien del público le disparó con un arma de fuego). Cabe decir que desde entonces la banda ha mantenido su actividad musical como entidad creativa, pero respeta su promesa de no volver a presentarse en vivo en El Salvador.