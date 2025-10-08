Revista Marvin

Aperol Día de Campo: Una experiencia sensorial única

Un encuentro especial para hacer cada sorbo inolvidable, todo de la mano de artistas de primer orden. Porque con Aperol cuando el sol baja, sube la energía.

Lejos del caos de los festivales masivos, en un formato íntimo, cálido y natural, Disclosure, Caribou y Roz, además de Pablo Pablo y Paloma Morphy, tomarán el escenario de La Reserva Educare, en Guadalajara, este 12 de octubre. Una cita donde la naturaleza y la música se unirán para recordarnos que el naranja de Aperol no es solo un color, sino un estilo de vida.

Sabemos que desde el escenario hasta el atardecer, el espíritu del Aperol se encuentra en los festivales más importantes alrededor del mundo. De tal modo, Aperol Día de Campo se asoma como un encuentro especial para hacer cada sorbo inolvidable, todo de la mano de artistas de primer orden. Porque con Aperol cuando el sol baja, sube la energía.

Viviremos una experiencia sensorial única, una invitación a detener el tiempo, disfrutar el presente y reconectar con nuestra esencia. El entorno natural de La Reserva Educare, en Guadalajara, será nuevamente el escenario de esta celebración donde cada detalle está pensado para crear un ambiente seguro y libre.

No lo olvides: este 12 de octubre la tarde se pintará de naranja con toda la magia de Disclosure, Caribou, Roz, Pablo Pablo y Paloma Morphy. ¡Entre la naturaleza y los beats, estamos listxs para bailar con el cielo encendiéndose en #AperolDíaDeCampo!

