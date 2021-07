Alguna impronta debe dejar en una persona el hecho de nacer en una isla, en este caso la de Usedom, localizada en el mar Báltico; se trata de una fracción de tierra frente a la desembocadura del río Oder y que separa a la laguna Szczecin del Océano. El territorio es parte de Alemania y parte de Polonia. Paul Camillo Schroeder nació en el lado germano y salió de ahí de niño para estudiar percusiones.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En su incursión en la música electrónica se ha hecho llamar Aparde y ya va en su cuarto álbum, que ahora ha sido marcado por el momento por el que atraviesa la humanidad entera -asolada por el virus-. La intención de su creador es que Alliance resulte un bálsamo para el alma, al tiempo que abra la puerta hacia su propia dimensión. Y lo consigue.

En los 8 tracks que lo conforman predomina esa sensación brumosa de que la oscuridad amenaza con invadirlo todo, pero tampoco faltan los instantes de luz. Es como pasar un día entero en una región neblinosa, pero con una geografía sobre cogedora.

Mientras recorría al álbum varias veces, me cruce con una pregunta que le formularon a una reputada compositora de música clásica contemporánea; la interrogante para Teresa Catalán (1951) fue la siguiente: “¿Qué tiene la música que no tengan el resto de disciplinas artísticas? ¿Algo que la haga superior?”, a lo que respondió: “Superior no sé, pero la música es el arte que más nos afecta psicológicamente, y tiene poder incluso sobre nuestro organismo”.

Alliance es un disco que refleja perfectamente lo que la compositora española precisa; tiene cualidades que impactan fuertemente en el estado de ánimo -una cuestión psicológica- y produce una sensación física importante, ya sea en sus partes densas -con sub graves- o en “The shift”, en la que incrementa un poco la velocidad, acompañada de un juego estéreo magnífico.

Para presentar el material de este álbum, Ki Records armó una live session desde el faro del Cabo Arkona, situado en la isla de Rügen; un lugar de gran belleza localizado también en el mar Báltico y perteneciente a la región de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que es donde nació. El video es espectacular.

Es así que, tanto en directo como en la versión de estudio, podemos escuchar a Paul cantar, procesar su voz y crear una amplia paleta de sensaciones y emociones. Aparde crea un vínculo emotivo con el escucha, lo que consiguió a través de la certeza de lo que buscaba: “Aunque el álbum se centra en equipos electrónicos, la música no se puede bailar, las pistas tienen un ritmo rumiante, incluso inquietante, para respirar entre la atmósfera y el silencio. Hay menos elementos, pero más impacto”.

El sucesor de Hands rest (2019) es un trabajo muy cohesionado y que sugiere escucharse completo (tal como la sesión), pero en caso de destacar algunas piezas me decanto por “Allies” (por su elegante parsimonia y tratamiento vocal), así como “Unfamiliar” y su hermoso glitch. Aparde ha hecho un álbum profundamente hermoso y meditativo; he aquí el lado más reposado e introspectivo de un músico inserto en la escena berlinesa. Este viaje es hacia las profundidades de uno mismo.