Como cada año, el Polaris Music Prize le será otorgado al mejor álbum canadiense de larga duración. Y la Canadian Broadcasting Corporation ya dio a conocer a sus candidatos.

De una lista que inicialmente contenía 40 álbumes, el jurado finalmente anunció cuáles serán los diez que compitan por el premio. Entre su llamada short list, se encuentran artistas como Jessie Reyez, Caribou, Kaytranada, U.S. Girls, entre otros.

El Polaris Music Prize además de galardonar al álbum como el mejor del año, le otorga al ganador un premio de 50,000 dólares canadienses. Este es seleccionado basándose en el mérito artístico, independientemente de las ventas, sello discográfico o género.

Mientras que los demás artistas que conforman la short list, obtienen un premio de 3,000 dólares por parte de Slaight Music.

El veredicto de este año se dará a conocer el próximo 19 de octubre. Te dejamos a continuación la lista completa de los artistas que están nominados al Polaris Music Prize:

Backxwash – God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It

Caribou – Suddenly

Jessie Reyez – BEFORE LOVE CAME TO KILL US

Junia-T – Studio Monk

Kaytranada – Bubba

Lido Pimienta – Miss Colombia

nêhiyawak – nipiy

Pantayo – Pantayo

U.S. Girls – Heavy Light

Witch Prophet – DNA Activation

Fotos de portada tomadas de las redes sociales de los artistas.