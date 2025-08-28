Antropología del Sonido y la Escucha 2025

El ciclo de charlas sobre Antropología del Sonido y la Escucha, invita a comprender nuestra sociedad, las culturas y los mundos desde el fenómeno del sonido y la escucha. Estas charlas son un espacio para pensar la vida a través de las sonoridades y las músicas. En estos ciclos participan investigadores, artistas y especialistas en materia de sonido y música con la finalidad de compartir sus proyectos ya sea desde lo artístico y lo académico con la intención de acercar a las personas para abrir su cosmoaudición. La Antropología del Sonido y la Escucha, es hacer o generar antropología desde y a través de lo que se escucha.

Para esta sesión participan artistas de gran recorrido en la escena experimental electrónica:

Juan Pablo Villa & Flores de Mezcalapa + un acto invitado a cargo de Orca. llegan como invitados de honor para la siguiente sesión del Ciclo de charlas sobre Antropología del Sonido y la Escucha

Juan Pablo Villa es Artista multidisciplinario, músico, compositor, improvisador y experimentado vocalista cuenta con una gran investigación del sonido cardenche en México, él junto a Diego Cornejo alias Flores de Mezcalapa, músico experimental, creador de atmósferas sonoras a partir de sueños y recuerdos, nos traen un dúo con voces, electrónica e instrumentación para crear mantras y meditaciones sonoras llenas de atmósferas introspectivas. Juntos vienen a estrenar su última obra llamada “La Luz”.

@juanpablovillamusic @flores_de_mezcalapa

Orca alias de Rodrigo Ornelas, presenta un proyecto de experimentación electroacústica. @orca.proyecto

Está sesión surge por una colaboración entre el sello @otonospace y el Colectivo Bacanal.

Antropología del Sonido y la Escucha con Juan Pablo Villa y Flores de Mezcalapa + Orca es presentada por: Luis Clériga @bizogramma e Irvinj Jaramillo @irvinjiordanus y ocurrirá el día martes 2 de septiembre a las 18:00hrs en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entrada libre, cupo limitado.

Escuela Nacional de Antropología e Historia, Periférico Sur y Zapote S/N, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, CDMX.