Antimo Buonnano es una figura muy importante en el metal extremo mexicano. Lleva más de dos décadas de carrera con participación en una buena cantidad de bandas y tocará en el Candelabrum Metal Fest con Castleumbra. “Empezó como proyecto en 2008-2009 con Alejandro Franco, entonces baterista de Profanator. Entre él y yo hicimos estas canciones para grabar un demo pero se convirtió en un mini álbum que se llama Cthulu Wgah’nagl Fntagn“, según cuenta el mismo músico.

“Hasta ahora solo se hizo y se grabó esa producción pero a finales de 2019 principios del 2020 empezamos a verlo ya no como proyecto sino como banda, prosigue Buonnano; “hicimos dos pequeñas giras en junio y principios de julio en el centro de la República y la Península de Yucatán y hemos tenido algunas otras presentaciones, a principio de año tocamos en Querétaro y ahora en julio tocamos en el Foro 28 en la CDMX junto con otras bandas internacionales y nacionales. Actualmente estamos encaminados a grabar el primer disco”.

Hay algunos rasgos importantes cuando se trata de este personaje, y uno de ellos es que suele decir las cosas sin pelos en la lengua, aún cuando se trata de sí mismo. En ese sentido, al cuestionarle qué hace distinto a Castleumbra contestó que aunque trata de darle una identidad propia, “no estoy descubriendo el hilo negro porque obviamente en este tipo de música no se puede, son sonidos que ya existen desde antes y yo me he inspirado en ese mismo estilo de música, ese sonido de principios de los 90, del Death Metal que se hacía en Escandinavia, Suecia sobre todo, el sonido de guitarras de Estocolmo. Esto encaminado hacia un tema letrístico muy específico de la mitología sumeria, mesopotámica, babilónica y lovecraftiana. Musicalmente es como una mezcla del viejo Carnage y Carcass, death metal antiguo y con un estilo de voz que yo he usado desde hace más de dos décadas con una banda que es con la que empecé y se llama Disgorge. Digamos que es con ese estilo que he encaminado a Castleumbra, puede que no sea muy original pero es tocado con mucha convicción y honestidad”.

Castleumbra forma parte entonces del Candelabrum Metal Fest, uno que ya hemos escrito en estas páginas tiene su futuro anclado en una visión distinta a la hora de la curaduría, y Antimo, residente de Querétaro (ciudad vecina del festival que se llevará a cabo en León) también tiene su opinión al respecto: “Siento que esta es una gran oportunidad para lograr un festival con mucha visión y con mucho futuro. Es una propuesta que no se había dado en mucho tiempo en el país en general y en el Bajío en particular. Y me refiero a que muchas de las bandas no habían venido y hay mucha expectativa en verlo, y me incluyo en ese porcentaje de gente. Over Kill para mi es un sueño húmedo bien cabrón, Candlemass, compartir el escenario con Carcass, a ellos ya los he visto varias veces pero compartir el escenario, tocar el mismo día va a ser genial, Cadaver, Midnight, Sigh, puta, es algo increíble de ver acá en México”.

Varias de las bandas en las que participan tienen alcance internacional, son reconocidas y reseñadas fuera de México constantemente. “Yo pienso que en mi caso ha sido estar chambeando sin parar. También influye mucho ser honesto con uno mismo, no tener una pose o querer aparentar alguna que no eres”, prosigue Buonnano. “Siento que eso es algo que falta en nuestra escena, hay falta de identidad y honestidad en las nuevas propuestas. Hay muchas propuestas muy buenas en México y lo aclaro, no estoy atacando a nadie, pero a veces se nota esa carencia. No puedes dejar de insistir, de picar piedra y buscar constantemente las oportunidades. Cuando yo empezaba el punto era apoyarse en la correspondencia postal, enviar muchos promocionales… todo era físico, ya ahora con la tecnología se puede tener un contacto mucho más instantáneo pero sí creo que este avance tecnológico ha provocado un retroceso en muchas cosas. Por un lado es más fácil hacer las cosas pero a la vez como que ahora les da hueva, es algo que no entiendo y no puedo definir pero si siento que hay un montón de cosas que se pueden hacer con la tecnología e internet pero se requiere chingarle”.

Sobre el disco nuevo comentó que espera tenerlo listo este año. “Espero que ya entremos al estudio en octubre y si sale este año pues a principios del año que viene. Las canciones ya están escritas, falta poco, tuvimos un cambio de alineación en semanas pasadas, el baterista Leo Padua tuvo que dejar el grupo pero ya ingresó Iván Herrera, conocido por ser exbaterista de Rapture y baterista actual de Evil Entourge, Delirium y otras”.

En cuanto a él, Antimo Buonnano, se le puede rastrear en bandas con historia como Disgorge y Ravager o en alguna de las actuales en las que participa como guitarrista y/o cantante como Hacavitz, Profanator, Skid Raid, Reverence to Paroxysm, entre otras.