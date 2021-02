Gone Bamboo, la segunda novela del fallecido chef, presentador de televisión y escritor Anthony Bourdain, ha obtenido luz verde para llegar a la pantalla chica.

De acuerdo con Deadline, los derechos de la novela policiaca de Bourdain publicada en 1997, han sido adquiridos por los productores Webster y Robert Stone (Gone In Sixty Seconds) para convertirse en una nueva serie de televisión.

La novela está ambientada en la isla caribeña de St. Martin y sigue la historia del asesino hedonista Henry Denard, quien después de no lograr coronar el mejor éxito de su carrera, solicita la ayuda de su hábil esposa Helen para terminar el trabajo y mantener la paz en la isla.

“Quería escribir un libro sociópata de playa. Quería un héroe y una heroína tan holgazana, mercenaria, lujuriosa y libre de cualidades redentoras como a veces me veo a mí mismo”, explicó Anthony Bourdain en la introducción del libro.

Los hermanos Stone han sido reconocidos por su trabajo en exitosas producciones como Gone In Sixty Seconds (2000), The Conspirator (2010) y The Negotiator (1998). Y aunque aún no se han revelado más detalles sobre este nuevo proyecto, ya suena prometedor.

Esperamos tener pronto más información sobre la adaptación de Gone Bamboo, pero igual en lo que llega, recuerda que puedes ver las temporadas de Anthony Bourdain: The Parts Unknown en Amazon Prime Video.

Foto de portada tomada del Instagram del escritor.