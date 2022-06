La música experimental tiene la gran cualidad de hacer sentir libre a la mente y el espíritu, y es por ello que reviste una aventura continua que deja grandes satisfacciones; apelar por la vanguardia siempre reviste un umbral de sorpresa y ello es en lo que se esfuerzan Anteloper, el dueto que integran la trompetista Jaimie Branch y el baterista Nazary Team.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La pareja retoma el espíritu de jazzistas visionarios como John Coltrane y Miles Davis y lo filtra por bases electrónicas abstractas y un amplio rango de improvisación. Podría decirse que Anteloper hacen free jazz electrónico, pero ellos señalan a la psicodelia como otro elemento detonador de la composición.

De hecho, el álbum que nos ocupa ha sido titulado Pink Dolphins, por los animales que nadan en la parte colombiana del Amazonas y la experiencia “acuadélica” que vivió Jaimie -el término es de ella-.

Anteloper ahora radican en Brooklyn, pero se formaron en la escena de Chicago -de gran prestigio en lo experimental- y los define la total falta de ataduras, lo que les permite incluso aterrizar en un tema con voz llamado “Earthlings” y que se acerca a un pop tabernero y noctámbulo con sabor a Tom Waits, pero con elementos programados.

Allí recae el encanto de este Pink Dolphins, editado por International Anthem -sello en el que ondea la bandera del arrojo musical- y que está conformado por 5 canciones que nos van llevando a través de un delicioso viaje abstracto que comienza lento con “Inia”, pero que va cobrando fuerza y que en “Delfín Rosado” nos muestra sus alcances.

Jaimie Branch ha colaborado con artistas como TV on the Radio y Bell Orchestre, pero también conducía a otra banda que se conoció como Fly or Die, pero la verdad es que el sonido que ahora logra con Anteloper está íntimamente relacionado con Tortoise -estandarte de la música sorprendente-.

En Pink Dolphins desfilan un puñado de invitados para darse gusto con esa vibra “acuadélica” e improvisar buena parte de sus intervenciones. Así que si eres fan tanto de Portishead como de Sun Ra este es tu disco.

