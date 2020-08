Después de tres años, ANOHNI está de vuelta con un single en el que covereó a dos grandes de la música: a Bob Dylan con It’s All Over Now, Baby Blue y a Nina Simone con Be My Husband.

De acuerdo con un comunicado que compartió, su versión de It’s All Over Now, Baby Blue fue grabada hace algunos años con Kevin Barker. Sin embargo, el que la animó para realizarla fue el fallecido productor Hal Willner, quien de hecho a lo largo de su carrera se encargó de hacer este tipo de compilaciones con covers.

Además de que este track lo acompañó con un videoclip que incluye material grabado en la década de los noventa durante su estancia en Antony and The Johnsons. Chécalo a continuación:

Mientras que por la parte de su cover a Be My Husband de Nina Simone, ANOHNI explicó que ésta fue grabada totalmente en vivo durante un show que tuvo con The Johnsons en 1999 en el Knitting Factory de Nueva York. Y en el mensaje comentó:

Para mí, ella [Nina Simone] fue la más grande músico del siglo XX. No escribió muchas canciones pero las que escribió estaban entre las más profundas de la época. ‘Be My Husband’ fue una de esas canciones. Los lyrics se giran en una paradoja de aserción romántica y sumisión.

Ambos temas de ANOHNI ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales. Y el próximo 2 de octubre serán lanzadas en un vinyl de 7” a través de Secretly Canadian.