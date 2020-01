El fin de año siempre trae consigo ese espíritu de “rewind” para hacer mejor todo lo que no nos salió muy bien el año que acaba. Más allá de hacer una lista de propósitos, la idea de iniciar algo siempre supone la esperanza de que cosas buenas vendrán.

Pero como básicamente nuestras fiestas de fin de año son sobre comer y beber, y el primero de enero estamos muy gordos como para iniciar nuestros planes, hicimos una lista de pelis para que veas estos días y te sientas inspirado para comenzar el 2o2o, aunque sea desde el 2 de enero.

La Teoría del Todo (2015)

Esta película narra la historia desde lo personal del genio Stephen Hawking. A pesar de que se centra en la relación que tuvo con Jane Wilde, su primera esposa y madre de sus hijos, también nos cuenta los momentos clave en su vida y donde hizo grandes aportaciones a la historia de la ciencia y la tecnología moderna, a pesar de que durante sus años de universidad le diagnosticaron una enfermedad motoneuronal y con la que le predijeron sólo dos años de vida. Hawking murió apenas en 2018.

En Busca de la Felicidad (2006)

En esta película Will Smith interpreta a un papá luchón que quiere convertirse en corredor de bolsa. Pero no es un sueño gratuito, ya que la serie de situaciones en las que se ve envuelto (como vivir en un refugio de indigentes y tener jornadas extenuantes) hacen parecer que en cualquier momento va a desistir de su meta. Sin embargo, y a pesar de todas las limitantes, está decidido a ir por el todo pues ya ha probado la nada. También debemos advertir que es una de esas pelis que te van a hacer llorar en varias ocasiones, aun así no puedes dejar de verla.

El Lobo de Wall Street (2014)

El espíritu de ambición, liderazgo y seguridad en uno mismo es lo que representa a esta recomendación. Pero no es una película motivacional, es la historia real de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), un joven broker e inversionista de Wall Street cuya astucia lo lleva a ganar miles de dólares diariamente. ¿Cómo lo hace? Con varios juegos sucios que trascienden a su vida personal. De esta película preferiblemente hay que quedarnos con el hambre de ganar que nos presenta el personaje de DiCaprio y no seguirlo en los fraudes y estafas. O bueno, es sólo una opinión.

Los Piratas de Silicon Valley (1999)

Originalmente pensada para televisión, esta es la historia de cómo comenzó el famoso centro tecnológico de Estados Unidos y de cómo Bill Gates y Steve Jobs (Microfost/Apple) levantaron sus imperios. Aunque está narrada a manera de documental no es precisamente uno. Esta película también habla de cometer errores, ética y pasión, tal vez te funcione más que leer un libro de liderazgo.

Vela si uno de tus propósitos en el 2020 es comenzar un negocio, quién sabe, a la mejor eres el próximo Steve Jobs en tu rama.

El Árbol de la Vida (2011)

Esta recomendación es un poco más existencial, ya que la premisa de la historia está dirigida hacia el sentido de la vida. Seguramente traerá a la mesa preguntas acerca de las motivaciones e incertidumbres que dirigen las decisiones diarias, pero también hará reflexionar sobre el verdadero significado del éxito. Está protagonizada por Brad Pitt y contextualizada en los años cincuenta en el seno una familia estadounidense. Vemos a los personajes desarrollarse junto con su hijo, que va de la infancia a la adultez, y las diferentes facetas en el crecimiento de todos los personajes.