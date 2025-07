Annu Yadav en Koik Contemporary

Interruption de Annu Yadav (nacida en 1989 en Rajasthan, India; radicada en Nueva York) construye un sistema visual y material que mapea la anatomía de la interrupción: cómo entra, divide y transforma cuerpos, creencias y territorios.

TXT: Cris Winters

A través de la pintura, la escultura y la instalación, Yadav convierte muros y membranas en umbrales vivos donde se deshacen las dualidades físicas, culturales e ideológicas. Estas superficies no son meras herramientas de separación; se vuelven testigos y mediadores: absorben tensiones, distorsionan significados, registran contradicciones y, a veces, generan una tercera forma.

Marcado por el impacto de crisis globales (la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto India-Pakistán, el genocidio en Palestina y las políticas nacionalistas en Estados Unidos), el contexto artístico de Yadav está atravesado por el exilio, la violencia y las profundas cicatrices de fronteras arbitrarias.

Interruption comienza con una pregunta sencilla: ¿qué causa una ruptura y cómo toma forma? Esta serie explora cómo las ideas, las identidades y las fronteras irrumpen en nuestras vidas —a través de los cuerpos, la tierra y los espacios intermedios— y cómo estas rupturas dejan huellas: emocionales, políticas y ecológicas. En esta ecología de heridas, lo humano a menudo representa a la propia naturaleza: un terreno vivo que absorbe y recuerda.

Los muros y membranas de Yadav se convierten en sitios de encuentro entre extremos: vida y muerte, legal e ilegal, género y nación, santuario y cicatriz. No representan la violencia; la ritualizan. A través de superficies agrietadas y formas solitarias, la obra expone cómo la ideología entra en la carne, cómo la historia se incrusta en el paisaje y cómo las interrupciones moldean la experiencia humana.

En un mundo saturado de imágenes de fronteras y conflictos, la obra de Yadav nos invita a situarnos en los espacios donde la división toma forma, no como observadores distantes, sino como cuerpos moldeados por estas líneas. Su práctica resuena con la icónica frase de Leonard Cohen: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in.” Cada fisura se convierte en un umbral —para la conciencia, la transformación y lo que está por venir.

Así, Interruption se vuelve una meditación sobre la ruptura como condición contemporánea. A través del lenguaje simbólico y ritual, Yadav revela que incluso las divisiones más dolorosas pueden transformarse en espacios donde lo humano, en su forma más vulnerable, aún encuentra lugar para emerger.

La muestra Interrupción: Donde la línea rompe el cuerpo, llega al nuevo espacio de la galería Koik Contemporary, en ella Annu Yadav examina la anatomía de la interrupción: cómo la violencia —ya sea territorial, ideológica o corporal— se transmite, se transforma y deja huella. A través de esculturas, pinturas y dispositivos rituales, la exposición explora el conflicto, la memoria y el desgaste como sistemas prolongados, donde lo sagrado se ve alterado y el cuerpo absorbe las grietas del poder.

Interrupción: Donde la línea rompe el cuerpo de Annu Yadav inaugura el viernes 25 de julio a las 18:00 hrs en la nueva sede de Koik, Revillagigedo 78, Colonia Centro, CDMX.