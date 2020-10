Ya es hora de que aceptemos que hay muy buenas series de anime y que verlas y aceptar que nos gustan no tiene nada de malo, porque en verdad, hay muy buenas historias.

Así que hoy te daré una pequeña lista para que dejes a un lado tus prejuicios y te animes a adentrarte a este fantástico mundo del anime.

Desaparecido -2016

Este anime nos muestra un viaje en el tiempo muy interesante cuando Satori Fujinuma se despierta 18 años en el pasado, con la posibilidad de salvar a sus compañeros de clase asesinados…

Death Note – 2006

Esta serie de anime es una de las más populares y sigue la historia de un estudiante japonés que se adueña de un cuaderno místico, el cual tiene la facultad de matar a cualquiera cuyo nombre se escriba en el cuaderno.

Hi Score Girl – 2018

Este anime podría ser uno de los favoritos para todos los amantes de los videojuegos ya que sigue a Akira Ono, la chica rica de clase, que es toda una experta en juegos de Street Fighter, volviendo loco a Haruo Yaguchi, quien antes era el rey del salón arcade.

Made in Abyss – 2017

Basado en el manga homónimo de Akihito Tsukushi, estrenadó en 2012. Made in Abyss sigue la historia de Riko, una joven que trata desentrañar los misterios que esconde un abismo infinito junto con la ayuda de la humanoide Reg.

Neon Genesis Evangelion – 1995

Este anime nos sitúa quince años después de un cataclismo que asoló a toda la humanidad, donde se dan cita mechas y monstruos.

FullMetal Alchemist: Brotherhood – 2009

Esta serie es la segunda adaptación al anime del manga Fullmetal Alchemist, escrito originalmente por Hiromu Arakawa. La historia habla de los hermanos Edward y Alphonse, quienes después de sufrir lesiones físicas tiene que luchan contra fuerzas malvadas para recuperar sus cuerpos.

My Hero Academia – 2016

Esta historia tiene lugar en un mundo donde el 80% de la población ha desarrollado “poderes”, surgiendo así héroes y villanos. Izuku Midoriya, es ese personaje diferente a los demás, pues nace sin aquellos “dones” sin embargo eso no será impedimento para cumplir su mayor deseo, poder estudiar en la U.A. y convertirse en un héroe como su ídolo All Might .