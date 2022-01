Ya faltan unos cuantos días para que llegue Time Skiffs, el siguiente álbum de Animal Collective, programado para el 4 de febrero, y como no se saben estar quietos, ahora presentan el video de “Strung with Everything”, que tiene que ver con la puesta en escena de la siguiente gira, que esperemos no suspenda el Covid.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Abby Portner preparó una pieza audiovisual que tiene el siguiente origen: “Recientemente, para los shows en vivo de Animal Collective he estado diseñando y animando todo el contenido de video a partir de papel recortado. He estado editando símbolos y siluetas coloridas estáticas que van con el ritmo y feeling de la música. Los videos son pictografías que cuentan una historia orgánicamente y de manera simple”.

Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb) y Geologist (Brian Weitz) -la alineación completa de Animal Collective– están emocionados por la llegada de Time Skiffs, pues se trata del primer álbum de estudio del cuarteto en más de media década.

Según han contado a través de su sello discográfico: “Estas nueve canciones son cartas de amor, señales de angustia, himnos de relajación, las transmisiones recolectadas de cuatro personas que se han adaptado a sus relaciones, a la paternidad y a preocupaciones adultas”.

Para Domino Recordings, en Time Skiffs encontraremos: “armonías tan espesas que te dan ganas de hacer paracaidismo a través de su aire compartido, texturas tan fascinantes que querrás decodificar su brujería, ritmos tan intrincados que te invitan a desenmarañar sus orígenes”.

Así estará compuesto Time Skiffs:

Dragon Slayer Car Keys Prester John Strung with Everything Walker Cherokee Passer-by We Go Back Royal and Desire

