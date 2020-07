La banda de música experimental psicodélica, Animal Collective, ha decidido cambiar el nombre de un álbum antiguo y las ilustraciones de un EP que ‘citan la insensibilidad racial’.

Mediante un boletín de prensa, la banda hizo este anuncio en donde explicaban las razones por las que se tomó esta decisión.

El álbum que cambió de nombre es el antiguamente llamado ‘Here Comes The Indian’, que ahora se llamará ‘Ark’. Animal Collective explicó:

Con el máximo respeto a los pueblos indígenas, sentimos que tener la palabra ‘indio’ en nuestro título de registro envía un mensaje equivocado al objetivar al pueblo indio americano, que no es lo que pretendíamos con la música.

Además de hacer este cambio, mencionaron que donarán una parte de las regalías del álbum a Seeding Sovereignty.

También, la banda comienza las modificaciones en el arte de su EP ‘People’ de 2006. Acerca de esta situación, los norteamericanos comentaron:

No hay forma de excusar el uso de una ‘mami’ en nuestra obra de arte, por lo que hemos decidido eliminarla. Entendemos ahora que usar un estereotipo racista causa más daño del que una explicación puede reparar, y nos disculpamos.

Asimismo, parte de las regalías de este EP serán donadas a la Equal Justice Iniciative.

Animal Collective no sólo se centró en estos dos, también se dirigieron a su EP ‘Meeting of the Waters’ de 2017, que presenta muestras de la tribu Tatuyo de Brasil. Cuando se lanzó este material, se donaron parte de sus ingresos a la IDESAM.

Como éramos invitados en su mundo, sentimos que es correcto continuar mostrando nuestra gratitud. En el futuro estaremos donando una parte de nuestras regalías a Cultural Survival.

La banda también anunció que está por salir un nuevo EP titulado ‘Bridge To Quiet’.

Foto de Portada Via Facebook Animal Collective