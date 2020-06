Angels & Airwaves, proyecto de Tom DeLonge, compartió el video oficial de su sencillo All That’s Left Is Love. Canción que apenas lanzaron en abril y que fue un adelanto de su próximo álbum.

El clip fue dirigido por el mismo DeLonge en colaboración con Calleb Mallery. Y al inicio del audiovisual, el ex vocalista de Blink-182 manda el siguiente mensaje:

Desde hace unos meses que estrenaron All That’s Left Is Love, Angels & Airwaves anunciaron que todas las ganancias de la canción serían donadas a Feeding America, una fundación que se encuentra apoyando a todos los afectados por COVID-19.

We are floored by the response to the song! Thank you for helping us spread the message of hope and for the support of those in need w/ @feedingamerica – thank you to @spotify and @allihagendorf for helping get the word out through their playlist! pic.twitter.com/9fDFn24fot

— Angels & Airwaves (@AVABandOfficial) April 17, 2020