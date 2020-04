El pasado 11 de abril Angel Olsen tuvo un pequeño show livestream para apoyar a la organización MusiCares COVID-19 Relief Effort que ayuda a los músicos afectados en salud y laboralmente por la pandemia. La presentación que llevó el nombre de Still At Home: An Evening of Songs on Piano and Guitar estuvo enfocada en recaudar fondos para la organización y para el equipo de la artista. La transmisión transcurrió como si Angel Olsen te invitara a su casa a verla tocar y cantar sus canciones en medio de su sala.

Como parte del setlist para este livestream, la cantante interpretó temas propios, nuevos y de otros artistas. More Than This de Roxy Music y Tougher Than the Rest de Bruce Springsteen fueron los covers, en cuanto a las novedades, aún sin nombre, todavía podemos escucharlas gracias a un fan que grabó el en vivo y lo subió a la red.

Míralos a continuación:

Tal parece que More Than This es una de sus canciones favoritas porque anteriormente la había tocado en una transmisión más “privada” en su cuenta de Instagram con una dedicatoria especial a los que cumplen años en medio de la cuarentena.

También hace unos días, Olsen lanzó un remix del tema principal de su más reciente álbum, All Mirrors (2019) en colaboración con Johnny Jewels, músico, compositor, productor y miembro de Chromatics, Glass Candy, Desire y Symmetry, con estos antecedentes no podíamos más que olvidar la nostalgia natural de All Mirrors y dejarnos llevar por esta nueva versión hacia la pista de baile.