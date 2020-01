La cantante Angel Olsen recientemente se presentó en el estudio de SiriusXM, en donde acompañada únicamente por un piano y su dulce voz, interpretó un cover de More Than You Know. Este tema ya lo había cantado durante su gira promocional del álbum All Mirrors.

La canción publicada en el año de 1929, fue compuesta por Vincent Youmans y escrita por Billy Rose y Edward Eliscu (como dato curioso, Edward es el abuelo de la conductora de SiriusXM, Jenny Eliscu).

A lo largo de los años, la canción ha contado con una extensa lista de versiones realizadas por diferentes artistas, entre ellos Barbra Streisend y Michelle Pfeiffer. Sin embargo, Olsen optó por basarse en la versión de Ann-Margret, la cual formó parte del disco And Her She Is de 1961.

De igual forma, Angel Olsen interpretó la canción que le dio título a su cuarto álbum de estudio, All Mirrors. Y tuvo una increíble entrevista con la conductora Jenny Eliscu.

Hace unos días, la intérprete americana anunció el lanzamiento de la segunda parte de All Mirrors. El cual explicó llegará durante la segunda mitad del año.

Mientras tanto Angel Olsen seguirá de gira por Europa, la cual comienza el miércoles en Lisbon, y se extiende hasta el mes de abril, para después retomarla en Norteamérica con un show en Nashville, Tennessee.

Te dejamos a continuación su disco All Mirrors.

Foto de portada vía Twitter SiriusXMU.