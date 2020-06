El booker del Download Festival, Andy Copping, reveló que ve con gran potencial a Bring Me The Horizon, Parkway Drive, Ghost y Architecs para ser headliners del festival en un futuro.

En una entrevista con Kerrang!, Copping fue cuestionado sobre quién podría estar a la altura de encabezar en un futuro el cartel del Download, a lo que él respondió:

Eso es bastante fácil. Bring Me The Horizon, Architects, Parkway Drive, Five Finger Death Punch, Paramore, Fall Out Boy, Twenty One Pilots… No hemos tenido a FooFighters, Blink-182 o Green Day encabezando el Download.