Andrés Canalla, vocalista de Tungas, está de vuelta con un nuevo sencillo en solitario, el cual se titula “Doce pasos en reversa”.

Con un sonido bastante chill y una melódica voz, la canción ve a Canalla haciendo una profunda reflexión sobre quién fue, quién es y en quién se convertirá, abrazando así los nuevos inicios. Según reveló el músico, “Doce pasos en reversa” originalmente fue escrita en 2018 como un loop en guitarra que terminó siendo grabada para el último disco de Tungas.

“En aquel disco, la canción ‘Ve hasta el final’ dejó de ser un loop y se convirtió en una pieza con varias partes, derivadas de la colaboración con los miembros de la banda. No es que la canción o el resultado con Tungas no me haya gustado, sino que quería volver a interpretarla de una manera que se acercara más al origen”, explicó Andrés Canalla.

“Para mí, una canción no es sólo una canción. Puede ser varias canciones al mismo tiempo y con el ejercicio de ‘Doce pasos en reversa’ también quería mostrar eso al insertar al final el coro de otra canción de Andrés Canalla, ‘Las consecuencias de no saber querer’”, agregó.

Para esta versión, el cantante se reunió de manera virtual con El Chico López; mientras que para el videoclip, contó con el apoyo de Andrea Grain Hayton. “Doce pasos en reversa” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el audiovisual se espera llegue la próxima semana, así que mantente al pendiente.

Foto de portada tomada del Instagram del artista con créditos a @achedehugo.