El temario de Andrés Calamaro es robusto no sólo en cuanto a volumen; la cantidad de cadencias y estilos con los que el compositor ha trabajado durante décadas es de considerarse. Sin embargo, al argentino le faltaba reunir a sus amigos para, con el espíritu andariego como lumbrera, retocar su repertorio con algunos brochazos de flamenco, bolero, tango y jazz latino y así ponerlo a la disposición del escucha. El acto se ha concretado apenas, y se titula Dios los cría.

TXT:: Alejandro González Castillo

La lista de amigos que acompañan a Calamaro es jugosa: Julio Iglesias, Raphael y Vicentico comparten labores con Julieta Venegas, Mon Laferte y Sául Hernández, por sólo mencionar unos nombres. Y todos interpretan temas como “Flaca”, “Estadio Azteca”, “Paloma” 0 “Bohemio”, apenas una parte del repertorio de Andrés, quien a larga distancia, con las teclas de la computadora como traductoras, habla de Dios los cría para Marvin.

Para las voces que invitaste a este disco, ¿qué habrá sido lo más complicado de interpretar tus canciones?

No me consta el grado de dificultad encierran estas canciones pero no es la máxima complejidad posible, ¡no es heavy metal! Me consta que los y las cantantes se han brindado con inspiración y arte. Lo complicado es reunir tanto talento, las canciones están honradas. Quizás lo complicado haya sido cantar al lado de semejantes artistas invitados, medirse con Julio Iglesias, Raphael o Milton Nascimento, con todos y cada uno, por el arte y el oficio maestrante que tienen. Es un privilegio que involucra responsabilidad, una honorable complicación que ha valido mucho la pena y tengo que agradecer.

¿Hubo alguna voz que te hubiera gustado que entrara a este disco?

Willie Nelson.

¿Cuál es tu canción favorita de Julio Iglesias y por qué?

Disco preferido, Un hombre solo. Una canción, “Me olvidé de vivir”.

Raphael es uno de los cantantes más importantes de habla hispana, escuchar su voz interpretando un tema tuyo debe ser una experiencia especial, ¿qué canción de él quisieras grabar tú?

“Yo”. La canción.

Si pudieras ir a un partido de fútbol al Estadio Azteca con Lila Downs, ¿qué equipos te gustaría que se disputaran el balón en la cancha?

Un inolvidable partido dedicado a Diego Maradona. Nuestras respectivas selecciones, un tequila bueno y caballitos a discreción. Lila adornada con los colores argentinos conmigo ataviado de verde y negro tricolor. Un mismo orgullo y un empate lleno de goles, el estadio lleno de personas inmunes a todo, celebrando todos los tantos como propios, animando a los conjuntos nacionales con repertorio de rancheras, corridos y rock & roll marca Alex Lora.

Inventemos otra cita: noche de bohemia en Buenos Aires. Te acompañan por la madrugada Vicentico y Mon Laferte. Juntos entran a un lugar, se turnan para ir a la rockola, cada uno pone un tema en el aparato. ¿Cuál es la canción que elegirías?

“El rey de la puntualidad”, de Héctor Lavoe.

Por último, estas alturas del partido, Andrés, ¿quién es tu máximo en el tema musical?

Ismael Rivera.